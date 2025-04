Vancouver, auto contro la folla: strage alla festa dei filippini

Diverse persone sono rimaste uccise a Vancouver e decine di altre ferite, quando un'automobile è piombata sulla folla radunatasi per il Lapu Lapu Festival organizzato nella città portuale di circa 670mila abitanti, situata sulla costa del Pacifico, nello Stato della Colombia Britannica in Canada.

L'autista dell'auto, secondo quanto riferito dalla polizia locale, è stato arrestato. Il festival celebra Lapu Lapu, eroe nazionale filippino del XVI secolo, che guidò la lotta contro i colonizzatori portoghesi, ed è stato organizzato per la seconda volta nella città canadese dalla comunità filippina. La strage è avvenuta pochi minuti dopo le ore 20 di sabato sera, ora locale: le 2 del mattino di oggi in Italia, tra Frazer Street e la 41ma Avenue est.

Il sindaco di Vancouver, Ken Sim, ha dichiarato in un comunicato di essere "scioccato e profondamente addolorato" per quello che ha definito un "orribile incidente (...). I nostri pensieri sono rivolti a tutte le persone colpite e alla comunità filippina di Vancouver in questo momento incredibilmente difficile", ha detto. David Eby, il primo ministro della Columbia Britannica, ha dichiarato in un post sulla piattaforma X di essere rimasto "scioccato e addolorato" nell'apprendere delle vite perse e dei feriti al festival. Non è ancora chiaro se si tratti di un incidente, del gesto di uno squilibrato o di un vero e proprio attentato terroristico.