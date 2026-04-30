Giappone, ammazza la moglie e la fa sparire allo zoo: una storia atroce

Un uomo di 30 anni, addetto allo zoo di Asahiyama in Hokkaido (Giappone), ha confessato di aver ucciso la moglie, anch’essa di 30 anni, e di averne gettato il corpo in un inceneritore per animali all’interno della struttura.

La scomparsa della donna era stata segnalata da un’amica preoccupata, dopo che da diverse settimane non riusciva più a contattarla. La vittima non si presentava al lavoro dall’inizio di aprile e l’ultima volta era stata vista il 30 marzo. Gli investigatori hanno subito concentrato i sospetti sul marito, le cui versioni risultavano contraddittorie. Dopo ripetuti interrogatori, venerdì scorso l’uomo ha ammesso il delitto, rivelando di aver sfruttato il proprio accesso allo zoo anche fuori orario per disfarsi del cadavere nell’inceneritore.Un particolare agghiacciante emerge dai messaggi inviati dalla donna poco prima di sparire: aveva confidato a una conoscente che il marito la stava minacciando, dicendole che l’avrebbe "bruciata completamente, in modo che non rimanesse nulla".

La polizia ha effettuato perquisizioni nello zoo e nell’abitazione della coppia, sequestrando tre veicoli, tra cui un mezzo della struttura probabilmente utilizzato per trasportare il corpo. Al momento non sono stati ritrovati resti della vittima.I colleghi descrivono l’uomo come una persona riservata e sensibile, che si commuoveva facilmente per la morte degli animali. Un vicino ha raccontato che il cane della coppia ha smesso improvvisamente di abbaiare e che, alla sua domanda sulla moglie, l’uomo aveva risposto che era partita per Tokyo.