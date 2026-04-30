Michelle chiede soldi: "Mio figlio ha un tumore". Poi la scoperta: chi è questa donna

Una storia scandalosa quella che arriva da Sidney dove una donna ha finto che il figlio fosse malato per ottenere donazioni e poter vivere nel lusso. Michelle Bodzsar è riuscita a trarre in inganno perfino il marito. La 45enne, dopo una visita oculistica per un incidente sofferto dal bambino, ha riferito al coniuge, ai familiari, agli amici e alla comunità della scuola che suo figlio di 6 anni soffriva di un cancro agli occhi.
Successivamente ha convinto il bambino a usare una sedia a rotelle e a limitare le attività quotidiane per lasciare credere alla gente che il piccolo stesse facendo un ciclo di chemioterapia. Da qui la richiesta di donazioni con tanto di foto diffuse online che ritraevano il figlio con la testa rasata.
Julia Varvaro, account sul sito "sugar daddy": sospesa la sottosegretaria di TrumpNella sua vita "ufficiale", Julia Varvaro è una giovane alta funzionaria del Dipartimento della sicurez...
Non solo, per rendere verosimile la truffa, ha addirittura costretto il bambino a ingerire una gran quantità di farmaci. Poi la scoperta raccontata direttamente in tribunale dal marito, Ben Miller. L'uomo si è reso conto che il figlio non aveva il cancro solo al momento dell'arresto della donna da parte della polizia. Le accuse contro il padre sono state ritirate nel maggio 2025, con il giudice che ha dichiarato di non avere "assolutamente idea di cosa stesse succedendo". Nella sua dichiarazione, Miller ha detto: "Avevo completa fiducia in te come mia moglie e non ho mai dubitato di lei, ora mi sento come una pedina in una partita a scacchi, usata e poi gettata via". Fuori dal tribunale, ha concluso dicendo che "nessuna condanna potrà mai giustificare ciò che è stato fatto ai miei figli".