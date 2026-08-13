La tesi del genocidio a Gaza smontata punto per punto

Prima ti stermino e poi ti metto sotto accusa per genocidio. Inizia il giorno successivo alle stragi in Israele del 7 ottobre 2023 l’opera di disinformazione contro la presunta pulizia etnica dei palestinesi compiuta dallo Stato ebraico. Una vecchia campagna quindi, costruita a partire dal 1975 sulla base dell’arsenale antisionista sovietico, in realtà, ma rivisitata nell’occasione, con l’arrivo dei rinforzi dalle Nazioni Unite e dal Bds, il movimento per il boicottaggio, il disinvestimento e le sanzioni per colpire le aziende israeliane. E partita prima ancora dell’avvio di qualsiasi risposta militare contro i terroristi di Hamas da parte delle Idf. È la strategia della GenoLie, della Geno-bugia, esposta in otto punti, come tessere di un puzzle, da un’iniziativa educativa alla quale hanno partecipato 35 sigle, fra le quali l’italiana Alleanza per Israele - volta a smentire attraverso un dossier disponibile online le menzogne diffuse dal vasto network mondiale dell’antisemitismo per ingannare l’opinione pubblica mondiale.

Denunciare la Pallywood, cioè le false rappresentazioni della sofferenza della popolazione di Gaza e della Cisgiordania, finora non si è rivelato uno strumento sufficiente per smascherare il gioco della propaganda. Innanzitutto perché il mondo dell’informazione ha abboccato, per solidarietà di categoria, all’amo della denuncia dell’uccisione dei giornalisti da parte di Tsahal. Che poi si trattasse allo stesso tempo di combattenti della guerra santa, come Amin Fathi Hamdan - che svolgeva un doppio lavoro per la tv qatariota Al Jazeera e Hamas e Mohamed Naser Abu Huwaidi - fotoreporter e comandante della Jihad Islamica Palestinese - è un dettaglio passato in secondo piano anche quando in seguito sono state pubblicate le immagini che li ritraevano nell’atto di sparare con il fucile mitragliatore. E nonostante che un’analisi approfondita dell’elenco delle vittime, prodotto dal Comitato per la Protezione dei Giornalisti, mostri che il 72% aveva legami con gruppi terroristici. Una lista, fra l’altro, nella quale mancavano i giornalisti perseguitati e messi a tacere da Hamas.