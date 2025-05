Brigitte a Macron: "Stai lontano, perdente". Parla l'esperto di labiale

Il video della première dame Brigitte Macron che schiaffeggia il marito all'apertura del portellone dell'aereo presidenziale, dopo l'atterraggio in Vietnam, è diventato virale nel giro di pochi minuti. L'Eliseo si è affrettato a bollare il gesto come un semplice scherzo, una scaramuccia di coppia, mentre altri siti (soprattutto quelli critici nei confronti del presidente francese) hanno parlato di violenza. Quel che ancora non si sa è cosa Brigitte avrebbe detto a Macron in quegli istanti così concitati.

La première dame avrebbe rivolto delle parole molto dure al marito, stando a quanto spiegato da un esperto di lettura labiale al Daily Express. Nulla di cordiale, contrariamente a quanto fatto sapere dall'Eliseo. Mentre passava accanto a Macron, infatti, Brigitte in francese gli avrebbe detto un tagliente “dégage, espèce”, che tradotto in italiano significa “stai lontano, perdente”. Il presidente, allora, visibilmente spiazzato, avrebbe cercato di riaprire il dialogo dicendo “essayons, s’il te plaît” cioè “proviamoci, per favore”. In risposta, però, avrebbe ricevuto un deciso “no”. A chiudere lo scambio di battute, secondo la ricostruzione, sarebbe stato un rassegnato “je vois”, ovvero “capisco”, da parte di Macron.