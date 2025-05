Emmanuel Macron, la Russia lo sfotte: "È stata la mano del Cremlino"

La portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha rilanciato su Telegram il video dell'arrivo in Vietnam del presidente francese Emmanuel Macron con la moglie Brigitte, che ha datto discutere perché la mano della premiere dame sembra colpire il volto del marito con uno schiaffo. Zakharova ha ironizzato sull'episodio, dicendo che "forse è stata la 'mano del Cremlino'". "Era un momento in cui il presidente e sua moglie si stavano rilassando scherzando un'ultima volta prima dell'inizio del viaggio", ha sminuito l'Eliseo. E poi lo stesso Macron in persona si è espresso sull'accaduto, dicendo che lui e la moglie stavano "scherzando".

"Il mondo ha visto le immagini di Macron che riceve un destro dalla moglie all'arrivo dell'aereo presidenziale a Hanoi. Ma la cosa interessante non è questa, bensì che cosa inventerà l'Eliseo questa volta come leggenda per l'ultimo Emmanuel-gate", ha scritto Zakharova. "L'ultima volta, quando i media hanno assistito a una 'festa della neve' nel vagone di un treno che trasportava i leader Ue fuori da Kiev, i PR di Macron non hanno trovato di meglio che accusare i giornalisti stessi di diffondere fake news. Come se fosse solo un tovagliolo, senza nemmeno menzionare il cucchiaino per lo zucchero/caffè. E questa volta?", ha proseguito la portavoce del ministero degli Esteri russo.