Harvard, mossa estrema di Donald Trump: stop ai visti

Pugno di ferro degli Usa. L'Amministrazione Trump sta valutando l'obbligo per tutti gli studenti stranieri che fanno domanda di studio negli Stati Uniti di sottoporsi a un controllo dei loro account sui social media. Lo riferisce Politico. In vista di questi controlli, l'Amministrazione sta ordinando alle ambasciate e alle sezioni consolari statunitensi di interrompere la programmazione di nuovi colloqui per i richiedenti di visto per studenti, secondo un cablogramma, datato martedì e firmato dal segretario di Stato Marco Rubio.

Fino a questo momento l'amministrazione aveva inserito controlli sui social mirati, con destinatari ragazzi già iscritti e che avevano partecipato l'anno scorso alle proteste pro-Gaza. Ma il nuovo sviluppo si aggiunge agli attacchi contro gli atenei Usa, non solo contro Harvard che nelle ultime settimane é stata al centro della bufera. Ribadendo la linea dura contro il governo federale, il presidente dell'antico e celebre ateneo americano, Alan Garber, si é detto "perplesso" per le nuove decisioni dell'amministrazione e ha chiesto ad altre università di mostrare "fermezza nella difesa della loro missione al servizio del Paese".