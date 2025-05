Trump, avvertimento a Putin: "Sta scherzando con il fuoco!"

"Quello che Vladimir Putin non capisce è che se non fosse per me, alla Russia sarebbero già successe cose davvero terribili, e intendo davvero TERRIBILI": Donald Trump, in un post sul social Truth, è tornato ad ammonire il presidente russo sulle conseguenze delle sue posizioni rigide sull'Ucraina. Poi ha chiosato: "Sta scherzando con il fuoco!".

Intanto a lanciare un ultimatum al capo della Casa Bianca è stato Mykhailo Podolyak, consigliere del presidente ucraino Voldymyr Zelensky, che su X ha scritto: "Donald Trump, dopo le sue parole su Vladimir Putin, ha una scelta da fare: o vara un embargo totale contro la Russia, oppure si tira fuori dai negoziati per la fine della guerra". E ancora: "È chiaro che Putin abbia deciso cinicamente di colpire la reputazione personale del presidente Trump". Secondo lui, insomma, l'inquilino della Casa Bianca può ormai seguire solo due strade: "La prima opzione è che faccia seguire alle sue parole azioni concrete, imponendo nuove sanzioni e spingendo per un embargo totale contro la Russia e approvando ulteriori forniture di armi all'Ucraina rafforzandone la difesa aerea. La seconda opzione è tirarsi indietro dal processo dei negoziati per la fine del conflitto. Il Cremlino è fiducioso che quest'ultima sia proprio la cosa che accada".