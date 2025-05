Usa, il capo del Pentagono avverte Taiwan: "Attacco della Cina imminente"

La Cina "si prepara chiaramente e in modo credibile a usare la forza militare per alterare l’equilibrio di potere nella regione": il Segretario alla Difesa americano Pete Hegseth ha messo in allerta Taiwan durante il suo intervento al forum internazionale sulla sicurezza Shangri-La Dialogue a Singapore. Il capo del Pentagono ha ribadito che la regione indo-pacifica rappresenta “il teatro prioritario” per la strategia di difesa degli Stati Uniti, sottolineando che Washington è "tornata nell'Indo-Pacifico per restarci".

Hegseth, poi, ha definito la minaccia cinese “reale e potenzialmente imminente”. Secondo il capo del Pentagono, Pechino intende "dominare e controllare" la regione attraverso una combinazione di pressioni militari ed economiche, mettendo a rischio la stabilità regionale e l’equilibrio strategico costruito negli ultimi decenni. Secondo lui, Pechino sta “credibilmente preparando l’uso della forza militare” per modificare l’equilibrio strategico nella regione. E ancora: “L’esercito cinese sta simulando esercitazioni di blocco attorno a Taiwan, come prove generali per uno scenario reale”, ha affermato il segretario alla Difesa.