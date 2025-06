Gaza, Idf pubblica immagini di uomini mascherati che sparano su civili

Lo ha riportato il Jerusalem Post. Secondo l'Idf - si legge - il video, girato nella giornata di oggi, mostra uomini che lanciano pietre e sparano contro un gruppo di palestinesi che cerca di impossessarsi di pacchi di aiuti saccheggiati . "Hamas è un'organizzazione brutale e assassina che sta affamando i residenti di Gaza ", ha scritto l'Idf in un comunicato ufficiale".

Intanto l'Idf ha annunciato l'espansione dell'offensiva terrestre a Gaza. Lo riportano i media israeliani. Ieri il capo di stato maggiore, il tenente generale Eyal Zamir, aveva ordinato all'esercito di operare in nuove aree della Striscia. "Ieri le truppe hanno ampliato le manovre terrestri, eliminato terroristi e distrutto numerosi depositi di armi e infrastrutture terroristiche, anche sotterranee", si legge in una nota delle forze armate. Inoltre, si aggiunge, l'Aeronautica Militare ha colpito decine di obiettivi in tutta Gaza, tra cui cellule terroristiche, edifici utilizzati da gruppi terroristici, tunnel, depositi di armi.