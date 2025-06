Donald Trump spiazza Merz: "cambio di programma" nell'incontro

"Mercoledì sera, i collaboratori di Trump hanno organizzato una sorpresa: hanno spostato la riunione nello Studio Ovale all'inizio della visita, prima del pranzo di lavoro. I funzionari tedeschi si aspettavano che il pranzo si svolgesse per primo, un'opportunità per i leader di risolvere eventuali divergenze in privato prima delle riprese", si legge su Bild.

Cambio di programma per l'incontro tra Donald Trump e Friedrich Merz . Il cancelliere tedesco è volato a Washington per un bilaterale su dazi e Ucraina. Eppure il presidente Usa ha riserbato una sorpresa all'"ospite": stando al New York Times, il capo della Casa Bianca avrebbe deciso di invertire gli appuntamenti in agenda e di incontrare il cancelliere tedesco prima nello Studio Ovale davanti alle telecamere e solo successivamente di riceverlo a pranzo.

Nel programma iniziale era però previsto il contrario. In effetti la cancelleria contava sull'opportunità di un primo contatto fra i due leader lontani dai riflettori, come spiegato ieri in conferenza stampa a Berlino dal portavoce di Merz Stefan Kornelius. Ecco allora che in Germania temono un'imboscata. Basti pensare a quanto accaduto in mondovisione, nei mesi precedenti, con i presidenti di Ucraina e Sudafrica, Volodymyr Zelensky e Cyril Ramaphosa. Anche in questo caso i possibili motivi di scontro sono diversi: dalla questione dei dazi, appunto, all'Ucraina. La prima telefonata tra i due, subito dopo l'insediamento del nuovo cancelliere, è andata bene. "Bisogna adattare il proprio approccio e lavorare con lui", spiegò Merz all'epoca. E ancora: "Allo stesso tempo non dobbiamo farci più piccoli di quelli che siamo. Non siamo questuanti".