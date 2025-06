Trump-Musk, scoppia la lite: "Deluso", "Ingrato"

Trump dice "il falso. Non mi è mai stata mostrata la legge, neanche una volta. È stata approvata così velocemente nel cuore della notte che quasi nessuno al Congresso ha potuto leggerla", ha tuonato il miliardario su X. E ancora: "O ottieni una bancarotta grossa e brutta o una bancarotta sottile e bella", è stato il riferimento al disegno di legge del presidente Usa per poi aggiungere che è "molto ingiusto" che gli incentivi per i veicoli elettrici vengano tagliati mentre i sussidi ai combustibili fossili rimangano intatti. Infine. l'attacco sulle elezioni vinte dal tycoon: "Senza di me - ha tuonato il miliardario - avrebbe perso le elezioni, è un ingrato".

False, this bill was never shown to me even once and was passed in the dead of night so fast that almost no one in Congress could even read it! https://t.co/V4ztekqd4g