Maldive, la "grotta maledetta": morto un sommozzatore impegnato nel recupero dei corpi degli italiani

Un sub che si è immerso nelle operazioni di ricerca e soccorso per ritrovare i corpi di quattro subacquei italiani dispersi nella provincia è stato trasportato all'ospedale Adk dove poi è morto. Lo riporta il sito dhuvas.mv. La vittima è il sergente maggiore Mohamed Mahudhee della Guardia Costiera, come ha spiegato l'esercito delle Maldive su 'X'. Mahudhee ha perso la vita durante le operazioni di recupero delle vittime italiane nell'atollo di Vaavu, prosegue il post. "Il suo coraggio, il suo sacrificio e il suo servizio alla nazione saranno sempre ricordati. Le nostre più sentite condoglianze alla famiglia e ai colleghi", si legge nella nota. Le operazioni di ricerca dei corpi dei nostri connazionali erano state sospese ieri per le avverse condizioni meteo.

I sommozzatori sono tornati a immergersi oggi, con un piano basato sui progressi compiuti nella precedente esplorazione della grotta dove si ritiene gli italiani siano morti, come ha spiegato il portavoce presidenziale delle Maldive, Mohammed Hussain Shareef. Intanto il portavoce presidenziale delle Maldive, Mohammed Hussain Shareef, ha dichiarato che i soccorritori hanno elaborato un piano basato sui progressi compiuti ieri nell'esplorazione della grotta. Secondo quanto riferito da Shareef, ripreso da Ap sul sito, due italiani, un esperto di soccorso in acque profonde e un esperto di immersioni in grotta. dovrebbero unirsi alle operazioni di recupero.