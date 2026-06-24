Flotilla, Tajani libera Centrone e Alberizia? E i due attivist sfregiano il governo

Ci sarà nella tarda mattinata il rientro in Italia di Domenico Centrone e Leonarda Alberizia, i due attivisti italiani della Flotilla che martedì sono stati liberati dopo un mese di detenzione in Libia. L'arrivo del volo che da Tunisi li porterà all'aeroporto di Fiumicino è previsto per le 12.50. A renderlo noto è la Globul Sumud Italia.
Nemmeno il tempo di festeggiare, però. Figurarsi di ringraziare la Farnesina per l'impegno profuso in gran silenzio in questi ultimi 30 giorni. Anzi, è già tempo di attaccare il governo. "Da tutta Italia saremo presenti ad accogliere Dina e Domenico, e a manifestare loro la nostra vicinanza; resta l'amarezza per un governo che celebra il proprio operato senza delle azioni chiare sulle violazioni commesse contro i propri cittadini durante le due missioni Gsf, dalle forze israeliane a quelle libiche", è il commento di Global Sumud Italia nella nota con la quale annuncia l'arrivo a Roma dei due attivisti.
Flotilla, il governo riesce a liberare Centrone e Alberizia, gli italiani detenuti in Libia da 30 giorniFinito dopo un mese l'incubo di Domenico Centrone e Leonarda Alberizia, i due attivisti della Global Sumud Flotilla ...
Le critiche sono rivolte soprattutto al ministro degli Esteri Antonio Tajani: "Oltre al silenzio assordante dei trenta giorni appena trascorsi, nelle dichiarazioni del Ministro non si trova alcuna traccia di una condanna formale per le violazioni del diritto internazionale subite dagli attivisti durante la prigionia, né un riconoscimento per il ruolo cruciale giocato dalla mobilitazione internazionale della società civile. Continua infatti anche oggi mercoledì 24 giugno, la campagna in collaborazione con Amnesty Free Them All in una nuova giornata di mobilitazione nazionale: sono previsti presidi e incontri in numerose città italiane e presso le sedi istituzionali di Milano, Bologna, Parma, Bari, Napoli".
"Esigiamo che le nostre istituzioni si muovano con interventi diplomatici ad alto livello, formali condanne contro le violazioni del diritto, attivazione di sanzioni mirate contro i responsabili e la sospensione di ogni forma di cooperazione - conclude Global Sumud Italia -. La liberazione di Dina e Domenico è un primo passo, ma la comunità internazionale non può chiudere gli occhi sulle violazioni dei diritti umani e sulla criminalizzazione del crescente movimento internazionale verso la Palestina, oggetto di impedimento e rischio su tutti i fronti".