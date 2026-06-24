Flotilla, Tajani libera Centrone e Alberizia? E i due attivist sfregiano il governo

Ci sarà nella tarda mattinata il rientro in Italia di Domenico Centrone e Leonarda Alberizia, i due attivisti italiani della Flotilla che martedì sono stati liberati dopo un mese di detenzione in Libia. L'arrivo del volo che da Tunisi li porterà all'aeroporto di Fiumicino è previsto per le 12.50. A renderlo noto è la Globul Sumud Italia.

Nemmeno il tempo di festeggiare, però. Figurarsi di ringraziare la Farnesina per l'impegno profuso in gran silenzio in questi ultimi 30 giorni. Anzi, è già tempo di attaccare il governo. "Da tutta Italia saremo presenti ad accogliere Dina e Domenico, e a manifestare loro la nostra vicinanza; resta l'amarezza per un governo che celebra il proprio operato senza delle azioni chiare sulle violazioni commesse contro i propri cittadini durante le due missioni Gsf, dalle forze israeliane a quelle libiche", è il commento di Global Sumud Italia nella nota con la quale annuncia l'arrivo a Roma dei due attivisti.