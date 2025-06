Israele attacca l'Iran: la diretta

Israele ha attaccato l’Iran. Il Ministro della Difesa Israel Katz ha dichiarato con effetto immediato "uno stato di emergenza speciale su tutto il territorio dello Stato di Israele in seguito all'attacco preventivo condotto da Israele contro l'Iran”. Il leader Khamenei annuncia “dure punizioni”. Tra le vittime, il capo delle guardie della rivoluzione, il capo delle forze armate e scienziati del programma per l’arricchimento dell’uranio.



Ore 12.22 - L’Iran issa la bandiera rossa della vendetta

Issata la bandiera rossa della vendetta sulla moschea di Jamkaran. La bandiera viene issata in risposta ad eventi percepiti come gravi ingiustizie, come l’uccisione del generale Soleimani nel 2020.

Ore 12.21 - Israele attiva ospedali sotterranei in vista della risposta iraniana

Gli ospedali di tutto Israele hanno iniziato a passare alla modalità di emergenza in preparazione di un attacco iraniano su larga scala previsto nelle prime ore di domani. Lo scrive Haaretz, precisando che le strutture hanno trasferito le operazioni in aree sotterranee protette, annullato procedure non urgenti e dimesso pazienti non urgenti. Nel nord di Israele, ospedali tra cui l'Emek Medical Center di Afula, il Bnai Zion di Haifa, il Poriya di Tiberiade e il Galilee Medical Center di Nahariya hanno annunciato di aver attivato protocolli di emergenza e trasferito i reparti principali in spazi sotterranei fortificati.

Ore 12.00 - Media, attacchi a Shiraz nel sud-ovest

Nuova ondata di attacchi di Israele in Iran: dopo Tabriz, sono state registrate esplosioni anche a Shiraz, nel sud-ovest. Lo riporta l'emittente libanese Al Mayadeen, legata a Hezbollah.

Ore 11.44 - Nuova ondata di raid in Iran,distrutto aeroporto Tabriz

L'esercito israeliano ha lanciato un'altra ondata di attacchi in Iran. Secondo quanto si apprende da fonti militari, l'aeronautica ha distrutto l'aeroporto di Tabriz, in Iran nord-occidentale.

Ore 11.41 - Teheran, attacco Israele è una dichiarazione di guerra

L'attacco israeliano contro gli impianti militari e nucleari iraniano è una "dichiarazione di guerra". Lo ha scritto il ministro degli Esteri di Teheran, Abbas Araqchi, in una lettera al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite nella quale chiede di "affrontare immediatamente la questione".

Ore 11.38 - Idf diffonde video degli attacchi

Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno confermato di aver attaccato la notte scorsa il sito di arricchimento dell'uranio situato nella regione di Natanz, situata nel centro dell'Iran.

Ore 11.16 - Iran, 'siamo preparati per stare in guerra per anni'

"Siamo pienamente preparati e sosterremo le nostre forze operative in ogni modo possibile. Siamo pronti ad affrontare anni di combattimenti continui e le forze armate sono completamente equipaggiate". Lo ha affermato il ministro della Difesa iraniano, Aziz Nasirzadeh, dopo gli attacchi di Israele che hanno colpito l'Iran. "I criminali sionisti devono sicuramente aspettarsi una risposta schiacciante e dolorosa dalle nostre forze armate", ha detto Nasirzadeh, come riferisce Mehr.

Ore 10.12 - Iran chiede riunione urgente del Consiglio Sicurezza Onu

La missione iraniana presso le Nazioni Unite ha chiesto che il Consiglio di Sicurezza dell'Onu si riunisca con urgenza dopo gli attacchi di Israele contro i siti nucleari in Iran e l'uccisione di funzionari di alto profilo della Repubblica islamica, oltre che scienziati nucleari. Lo riferisce Mehr.

Ore 9.50 - Israele: ministro difesa, Iran pagherà prezzo sempre più alto

Le Forze di difesa israeliane (Idf) "continueranno a operare per contrastare il programma nucleare iraniano e rimuovere le minacce contro lo Stato di Israele. L'Iran pagherà un prezzo sempre più alto finché proseguirà con la sua attività aggressiva". Lo ha detto il ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, elogiando le Idf per l'operazione "Leone Nascente" condotta in Iran.

Ore 9.42 - Idf, completato raid esteso contro difese aeree Teheran

Stando a quanto affermato dall'esercito israeliano, i caccia dell'aeronautica militare hanno completato un "ampio attacco" contro le difese aeree dell'Iran nella parte occidentale del Paese. Secondo l'Idf, nell'ambito dell'attacco sono stati distrutti decine di radar e lanciatori di missili di difesa aerea. L'esercito afferma che gli attacchi "migliorano la libertà di azione in aria" per gli aerei dell'Iaf.

Ore 09.38 - Iran agli israeliani: cercate riparo sotto le macerie

"Cercate riparo sotto le macerie": questa la scritta in ebraico apparsa in una piazza nel centro moderno di Teheran, capitale dell'Iran. Lo mostrano media panarabi, secondo cui in Piazza Palestina, dove tradizionalmente appaiono slogan in ebraico diretti a Israele, il governo iraniano ha fatto installare nelle ultime ore dei pannelli pubblicitari con su scritto 'Cercate riparo sotto le macerie. 13 giugno 2025".

Ore 09.29 - Emirates sospende voli in Medio Oriente

La compagnia di bandiera dell'Emirato Arabo di Dubai, Emirates, ha annunciato la sospensione dei suoi voli verso Iraq, Giordania, Libano e Iran. Ne dà conto la tv al Arabiya.

Ore 09.19 - Iran, in attacchi Idf uccisi sei scienziati nucleari

Stando ai media statali iraniani, nell'attacco israeliano sono rimasti uccisi sei scienziati nucleari. "Abdolhamid Minouchehr, Ahmadreza Zolfaghari, Amirhossein Feqhi, Motalleblizadeh, Mohammad Mehdi Tehranchi e Fereydoun Abbasi sono stati gli scienziati nucleari martirizzati" nell'attacco israeliano, ha riferito l'agenzia di stampa Tasnim.

Ore 09.12 - Iran: non ci sono limiti a nostra risposta a Israele

L'esercito iraniano ha avvertito che non ci saranno "limiti" nella loro risposta a Israele dopo gli attacchi dell'Idf su diverse città, tra cui la capitale Teheran. "Ora che il regime terroristico che occupa Al-Quds ha oltrepassato ogni linea rossa non ci sono limiti nella risposta a questo crimine", ha dichiarato lo Stato maggiore delle forze armate della Repubblica islamica in una nota.

Ore 08.55 - Media iraniani: morto il consigliere politico di Khamenei

Il consigliere politico del leader iraniano Ali Khamenei, Ali Shamkhani, è morto in seguito alle gravi ferite riportate durante l'attacco israeliano: ne dà conto il sito Iran International citato dal sito di notizie israeliano Ynet. Al momento dell'attacco Shamkhani si trovava nella sua abitazione.

Ore 8.52 - Idf, abbiamo iniziato ad abbattere droni Teheran

Le forze armate israeliane hanno annunciato di aver iniziato ad abbattere, fuori dal territorio israeliano, i droni lanciati dall'Iran come ritorsione per l'attacco notturno dell'Idf contro siti militari e obiettivi legati al programma nucleare.

Ore 8.40 - Iran, comandante esercito, Khamenei ha ordinato vendetta

La guida suprema dell'Iran, l'ayatollah Ali Khamenei, ha ordinato alle forze armate di vendicare l'attacco israeliani. Lo ha riferito il generale Abdolrahim Mousavi, comandante dell'Esercito: "Abbiamo ricevuto l'incarico dalla Guida della Rivoluzione di vendicarci", ha dichiarato in un post su X delle Forze armate iraniane. "Il nostro popolo puo' stare tranquillo: la bandiera issata dai miei compagni martirizzati non cadra' mai. Il sangue dei martiri non sara' vano", ha ammonito, "la natura selvaggia del regime sionista non e' un segreto per il mondo".

Ore 9.25 - Houthi: "Pieno diritto di Teheran di difendersi"

Sostegno a Teheran nel suo diritto "legittimo" a difendersi dopo gli attacchi israeliani contro impianti nucleari e siti militari. Lo hanno espresso gli Houthi dello Yemen. Il movimento, che ha condotto diversi attacchi con droni e missili contro Israele fin dall'inizio della guerra di Gaza, ha condannato "la brutale aggressione israeliana" e ha affermato di sostenere "il pieno e legittimo diritto dell'IRAN a difendersi e a sviluppare il suo programma nucleare".

Ore 9.20 - Giordania sta intercettando missili e droni in suo spazio aereo

La Giordania ha affermato che la sua aviazione militare e i suoi sistemi di difesa hanno intercettato diversi missili e droni, lanciati dall'Iran contro Israele, che erano entrati nel suo spazio aereo, per paura che cadessero nel suo territorio.

Ore 9.00 - Media, Gb non intende aiutare Israele a difendersi

La Gran Bretagna non è stata coinvolta negli attacchi israeliani contro l'Iran né proteggerà lo Stato ebraico in caso di ritorsione di Teheran, come invece ha fatto in precedenza. Lo ha riferito su X Larisa Brown, giornalista del Times, citando "fonti della difesa britannica" secondo le quali "non ci sono piani del Regno Unito per contribuire alla protezione di Israele".

Ore 8.27 - Meloni convoca vertice con ministri e 007

Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sta seguendo con la massima attenzione l'evolversi della crisi in Iran, ed ha convocato per il pomeriggio di oggi una riunione in videoconferenza con i ministri maggiormente coinvolti e con i vertici dell'intelligence nazionale. E' quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi.

Ore 8.09 - Ambasciata Usa in Israele ai dipendenti: restate a casa

L'ambasciata degli Stati Uniti in Israele ha invitato tutti i dipendenti e i loro familiari a restare a casa fino a nuovo avviso, a seguito dell'attacco dello stato ebraico all'Iran. Ieri la sede diplomatica aveva intimato ai dipendenti di non avventurarsi oltre Tel Aviv, Gerusalemme e Beersheba.

Ore 7.57 - Hamas: attacchi pericolosi

Hamas afferma che gli attacchi israeliani all'Iran sono "pericolosi" e potrebbero "destabilizzare la regione". "Oggi, l'Iran sta pagando il prezzo della sua ferma posizione a sostegno della Palestina e della sua resistenza", ha aggiunto.

Ore 7.40 - Iran: Teheran, raid Idf giustifica insistenza su nucleare

L'attacco israeliano dimostra perche' l'Iran insisteva sul suo diritto ad avere il nucleare. Lo ha sottolineato Teheran. "Non si dovrebbe parlare a un regime cosi' predatorio se non con il linguaggio del potere", ha dichiarato il governo iraniano in una nota. "Il mondo ora comprende meglio l'insistenza dell'Iran sul diritto all'arricchimento, alla tecnologia nucleare e al potere missilistico".

Ore 7.30 - Tajani invita al dialogo

"Non pensavo a un attacco così presto"da parte di Israele nei confronti dei siti nucleari in Iran. Lo ha dichiarato il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani al Tg1. "Si è trattato di un attacco unilaterale, nessun altri Paese coinvolto", ha aggiunto il titolate della Farnesina. Tajani ha rivolto un "inviato a tutti al dialogo, un peggioramento della crisi militare non fa bene a nessuno. La diplomazia deve prevalere, faremo il possibile per scongiurare una nuova guerra".



Ore 7.00 - Ucciso il capo di stato maggiore

Secondo la televisione di Stato iraniana, anche il capo di stato maggiore iraniano Mohammad Bagheri è stato ucciso nell'attacco israeliano scatenatosi nella notte. Da parte sua, il Ministero degli Esteri iraniano ha affermato che gli Stati Uniti saranno ritenuti "responsabili delle conseguenze" dell'azione dello Stato ebraico. "Le azioni aggressive del regime sionista contro l'Iran non avrebbero potuto essere portate avanti senza il coordinamento e il permesso degli Stati Uniti", ha affermato la diplomazia della Repubblica islamica, ritenendo gli Usa "responsabili delle pericolose ripercussioni e conseguenze dell'avventurismo del regime sionista".



Ore 6.40 - Fonti israeliane: sono otto le città colpite nell’Iran

L'aeronautica israeliana ha sferrato cinque ondate di attacchi che si sono abbattute su otto diverse importanti città iraniane. A riferirlo è Times of Israel, che cita una fonte anonima interna all'esercito israeliano. Oltre all'impianto nucleare di Natanz, a sud di Teheran, e a diversi obiettivi situati nei dintorni della capitale iraniana, sono finite nel mirino anche le città di Ilam e Avaz, al confine con l'Iraq, la città di Tabriz, nel nord ovest e sede di importanti raffinerie; le città di Esfahan e Arak a sud della capitale e la città di Kermanshah, a ovest di Teheran.



Ore 6.15 - Tajani convoca riunione d’emergenza alla Farnesina

Il ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani ha convocato una riunione di emergenza alle 7.30 alle Farnesina con gli ambasciatori dell'area interessata sulle operazioni militari di Israele in Iran. Il ministro Tajani ha postato un

messaggio su X riferendo di trovarsi "all'Unità di crisi della Farnesina per seguire la situazione in Iran e Israele e di aver telefonato all'ambasciatrice a Teheran Paola Amadei".



Ore 5.50 - L'aereo di Netanyahu si è alzato in volo durante i raid in Iran

L'aereo di Stato Wing of Zion si è alzato in volo durante l'attacco di Israele all'Iran, come era accaduto durante i raid dell'Idf nell'ottobre scorso. Il velivolo viene usato dal primo ministro Benyamin Netanyahu e dal presidente Isaac Herzog.



Ore 5.18 - Consigliere di Khamenei ferito: è in condizioni critiche

Ali Shamkhani, uno dei più stretti consiglieri della Guida Suprema dell'Iran, ayatollah Ali Khamenei, è stato ferito e versa in "condizioni critiche". Shamkhani è stato colpito nell'attacco sferrato dall'aeronautica di Israele sulla capitale iraniana Teheran in queste ore. A riportare la notizia i media iraniani e in particolare Nour News.



Ore 5.00 - Teheran: “Israele ha attaccato con l’aiuto degli Usa”

"L'Iran darà una risposta decisa ai selvaggi attacchi del nemico sionista, condotti con l'aiuto diretto degli Stati Uniti. Una dura punizione attende Israele". Lo ha detto il portavoce del quartier generale delle forze armate, Abolfazl Shekarchi.

Ore 2.30 - Gli Usa: “Nessun coinvolgimento nell’attacco israeliano”. Trump convoca governo

Gli Stati Uniti dicono di essere al corrente degli attacchi israeliani contro l'Iran ma precisano di "non essere coinvolti in nessun modo". Lo riferiscono funzionari di Washinton alla Cnn. Donald Trump ha convocato un vertice di governo alla Casa Bianca dopo gli attacchi israeliani sull'Iran.

Ore 2.00 - Forti esplosioni si sono registrate a Teheran

E’ partito l’attacco israeliano a Teheran, forti esplosioni nella capitale iraniana