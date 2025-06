Guerra preventiva? La storia ci insegna che ci può salvare da tanti altri conflitti

La guerra preventiva come rimedio per disinnescare una guerra su più ampia scala è un classico della storia. L’attacco di Israele all’Iran ha richiamato con prepotenza questo strumento estremo che scavalca le deficienze della politica e i limiti della diplomazia. Nel Novecento, il secolo delle due guerre mondiali, azioni preventive vennero avanzate per disinnescare quadri più catastrofici, e con senno del poi i promotori avevano ampiamente ragione, guardando più lontano dei politici. Il generale Franz Conrad von Hötzendorf, capo di Stato Maggiore dell’esercito austroungarico e consigliere di Francesco Ferdinando d’Asburgo-Este, era convintissimo della necessità di muovere una guerra preventiva contro la Serbia per smorzarne le velleità nazionaliste, e contro l’Italia alleata dal 1882 perché ritenuta l’elemento più destabilizzante per la tenuta dell’Austria-Ungheria.

Per cinque volte avanzò un piano militare per neutralizzare la Serbia e le sue interferenze panslave nei Balcani, e allertò reiteratamente sulla necessità di attaccare l’Italia dei Savoia. Tanto era stato insistente, che il vecchio Francesco Giuseppe lo licenziò nel 1911, salvo richiamarlo in servizio dopo sei mesi. La visione e la previsione di Conrad saranno confermate dalla storia: il 28 giugno 1914 Francesco Ferdinando verrà assassinato a Sarajevo dal nazionalista serbo Gavrilo Princip, avviando il meccanismo diabolico delle alleanze e della prima guerra mondiale, e il 24 maggio 1915 l’Italia entrerà in guerra contro l’Austria-Ungheria rovesciando le alleanze. Come da lui previsto, l’impero non sopravviverà a quella tragedia continentale.