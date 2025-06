Budapest, estrema destra sullo stesso percorso del Gay Pride: corteo di fuoco

L'ultradestra sfilerà a Budapest seguendo lo stesso percorso del Gay Pride previsto oggi, sabato 28 giugno, nonostante il divieto del premier ungherese Viktor Orban. È possibile, quindi, che si verifichino degli scontri tra i manifestanti coinvolti nel corteo. Autorizzata dalla polizia, la manifestazione di estrema destra è già cominciata a Budapest, sulla stessa piazza davanti al municipio dove cominceranno a radunarsi alle 14 i partecipante del Pride. Una decina di membri del collettivo di estrema destra ungherese '64 Counties Youth Movement' ha provato a occupare Városháza Park dove tra poche ore inizierà il Budapest Pride. Il loro obiettivo è impedire fisicamente la partenza del corteo. Dopo una lunga trattativa con la polizia magiara, però, sono stati allontanati.

Inoltre, un deputato del partito estremista Patria Nostra (Mi Hazank), Elod Novak, ha minacciato di chiudere il ponte Szabadsag (Libertà) sul quale intende passare il corteo. "Se la polizia non fa nulla per impedire la marcia Lgbt, faremo noi con i nostri mezzi", ha detto. Per questo, gli organizzatori del Pride starebbero valutando di modificare il percorso annunciato.