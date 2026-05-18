Libero logo
Sangue a Modena
Andrea Sempio
Jannik Sinner
Iran

Sanchez perde in Andalusia: peggior risultato di sempre

lunedì 18 maggio 2026
Sanchez perde in Andalusia: peggior risultato di sempre

1' di lettura

Mentre Schlein elogiava Sanchez da Fazio, in Spagna si cosumava il disastro del Psoe. Il Partito popolare spagnolo infatti conferma la maggioranza assoluta in Andalusia mentre il Psoe del premier Pedro Sanchez registra il peggior risultato di sempre nella regione che storicamente è stata una roccaforte dei socialisti. È il quadro che emerge dagli exit poll: il Pp, che ha ricandidato il governatore uscente Juanma Moreno Bonilla, avrebbe tra i 56 e i 59 seggi, superando i 55 necessari per la maggioranza assoluta. Il Psoe, che ha candidato l’ex vicepremier, Maria Jesus Montero, sarebbe sceso dai 30 seggi attuali a una cifra compresa tra i 26 e i 29 seggi. Vox risulta stabile.

tag
pedro sànchez

ti potrebbero interessare

Flotilla, commando della marina militare israeliana abborda le navi al largo di Cipro

Flotilla, commando della marina militare israeliana abborda le navi al largo di Cipro

"Due nomi non erano in lista": Maldive, la clamorosa rivelazione riscrive la tragedia

"Due nomi non erano in lista": Maldive, la clamorosa rivelazione riscrive la tragedia

Roberto Tortora
Le nonne superstar trionfano al cinema

Le nonne superstar trionfano al cinema

Alessandra Menzani
Gli scacchi spiegano anche la geopolitica

Gli scacchi spiegano anche la geopolitica

Claudia Gualdana