Sanchez perde in Andalusia: peggior risultato di sempre

Mentre Schlein elogiava Sanchez da Fazio, in Spagna si cosumava il disastro del Psoe. Il Partito popolare spagnolo infatti conferma la maggioranza assoluta in Andalusia mentre il Psoe del premier Pedro Sanchez registra il peggior risultato di sempre nella regione che storicamente è stata una roccaforte dei socialisti. È il quadro che emerge dagli exit poll: il Pp, che ha ricandidato il governatore uscente Juanma Moreno Bonilla, avrebbe tra i 56 e i 59 seggi, superando i 55 necessari per la maggioranza assoluta. Il Psoe, che ha candidato l’ex vicepremier, Maria Jesus Montero, sarebbe sceso dai 30 seggi attuali a una cifra compresa tra i 26 e i 29 seggi. Vox risulta stabile.