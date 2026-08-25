Meteo, in arrivo l'ondata peggiore: "Punte fino a 44°C", le regioni travolte dal caldo

Massima allerta al Centro-Nord. Una veloce perturbazione atlantica sul Nord-Ovest determinerà una fase di maltempo e temporali che, a partire dai settori alpini, si estenderà nella giornata di martedì 25 agosto a gran parte delle restanti regioni del centro-nord. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa ha dunque emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. Allerta gialla per rischio temporali e rischio idrogeologico su settori di Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna e Lazio, nonché sull'intero territorio di Toscana, Marche e Umbria.

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Diverso discorso per il Sud, dove il caldo continua a intensificarsi, con temperature che in alcune zone potranno raggiungere e superare i 40 gradi. La fase più delicata riguarda dunque soprattutto le regioni settentrionali e centrali, dove il passaggio perturbato può dare origine a fenomeni localmente intensi. E la situazione migliorerà ma solo temporaneamente. Dopo una giornata di mercoledì più stabile, infatti, da giovedì aumenteranno nuovamente le nubi al Nord-Ovest e venerdì tornerà il rischio di forte maltempo, con temporali e possibili nubifragi soprattutto sulle regioni settentrionali.

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