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Aereo Skiathos-Napoli, passeggeri in rivolta e il comandante sbotta: "Decido io"

mercoledì 26 agosto 2026
Aereo Skiathos-Napoli, passeggeri in rivolta e il comandante sbotta: "Decido io"

1' di lettura

Quando la sicurezza rischia di venire meno, è il comandante che deve prendere una decisione. E così è successo per il pilota responsabile del volo Skiathos-Napoli, che è stato costretto a informare i passeggeri a bordo che i bagagli non potevano essere imbarcati a causa del troppo peso. A immortalare l'accaduto alcuni video diventati subito virali su TikTok.

Qui si vede il comandante spiegare la situazione, ossia che c'è un problema di "performance", perché il vento, influenzando la velocità e la spinta necessaria, non rende sicura la partenza. La soluzione? Diminuire il peso dell'aero. Insomma, invece di lasciare qualcuno a terra, meglio sbarcare parte dei bagagli che verranno poi trasportati a Capodichino con un altro volo.

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Eppure l'annuncio scatena in poco tempo la protesta di alcuni: chi parla di overbooking (in realtà situazione totalmente diversa) e chi accusa il personale di bordo di aver caricato troppo. Finché, dopo l'ennesima spiegazione sull'imprevedibilità dei fenomeni atmosferici, arriva la risposta netta, accolta dagli applausi di una parte dei viaggiatori: "Io sono il comandante dell'aeroplano, io decido. Io devo dare la sicurezza a tutti quanti. Se il peso non c'è, noi sbarchiamo. Punto". 

Qui di seguito il video del comandante del volo Skiathos-Napoli

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