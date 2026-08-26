Ceuta, Pedro Sanchez crolla: la linea dura sui migranti manda ai matti il Pd

Pedro Sánchez cambia registro sull’immigrazione. Il governo socialista spagnolo ha approvato, nel primo Consiglio dei ministri dopo la pausa estiva, una riforma delle norme su stranieri e asilo che punta ad accelerare il rigetto delle domande e le procedure di espulsione. Una svolta che arriva dopo la crisi di Ceuta e che avvicina Madrid alle politiche di controllo dei confini sostenute da Giorgia Meloni.

La riforma arriva, infatti, dopo l’ingresso a nuoto di circa 80mila migranti tra il 30 e il 31 luglio. Il governo assicura che il provvedimento fosse già in preparazione, ma la coincidenza temporale con l’emergenza ha un peso politico evidente. Anche Sumar, il partner di governo più vicino alle posizioni dell’accoglienza, ha dovuto accettare il pacchetto, limitandosi a presentare alcune "osservazioni".