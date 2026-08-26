Ceuta, Pedro Sanchez crolla: la linea dura sui migranti manda ai matti il Pd

Pedro Sánchez cambia registro sull’immigrazione. Il governo socialista spagnolo ha approvato, nel primo Consiglio dei ministri dopo la pausa estiva, una riforma delle norme su stranieri e asilo che punta ad accelerare il rigetto delle domande e le procedure di espulsione. Una svolta che arriva dopo la crisi di Ceuta e che avvicina Madrid alle politiche di controllo dei confini sostenute da Giorgia Meloni.
La riforma arriva, infatti, dopo l’ingresso a nuoto di circa 80mila migranti tra il 30 e il 31 luglio. Il governo assicura che il provvedimento fosse già in preparazione, ma la coincidenza temporale con l’emergenza ha un peso politico evidente. Anche Sumar, il partner di governo più vicino alle posizioni dell’accoglienza, ha dovuto accettare il pacchetto, limitandosi a presentare alcune "osservazioni".
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Il ministro dell’Interno spagnolo, Fernando Grande-Marlaska, ha spiegato che la riforma rappresenta un adeguamento al nuovo Patto europeo su migrazione e asilo. Resta, inoltre, il limite di 72 ore per il trattenimento nelle strutture di polizia, contro i sette giorni consentiti dalle norme europee.
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Il provvedimento introduce una distinzione tra procedura ordinaria e procedura accelerata. Quest’ultima dovrà concludersi entro tre mesi. In caso di rigetto della domanda di protezione internazionale, scatterà quindi l’avviso di lasciare il Paese. L’obiettivo è rendere più rapide anche le espulsioni. Ma è soprattutto quanto accaduto a Ceuta a fotografare il cambio di passo.
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Per la prima volta nella storia, il governo spagnolo ha dichiarato nell’exclave una situazione di "interesse per la sicurezza nazionale", affidando al ministro della Politica territoriale un comando unico di coordinamento. Ora la riforma dovrà affrontare il Parlamento, dove i numeri della maggioranza non sono scontati. Ma il segnale politico è già arrivato: la Spagna di Sánchez, dopo anni di confronto sull’accoglienza, sceglie una linea più rigorosa su asilo, frontiere ed espulsioni. L’effetto Ceuta destabilizza, così, la sinistra italiana.