Vladimir Putin? "Non dovrebbe far freddo". Jeans e meteo: il video spiazza la Russia

Operazione simpatia per Vladimir Putin in Russia: dopo la parata della Vittoria del 9 maggio, lo zar è stato ripreso a bordo di un suv russo, la Aurus Komendant, mentre andava a prendere la sua ex insegnante di scuola Vera Gurevich in un albergo di Mosca per portarla a cena al Cremlino. Il tutto in tenuta casual, con tanto di jeans. Il portavoce del presidente russo Dmitry Peskov ha spiegato che Putin ha invitato Gurevich a Mosca per la parata del Giorno della Vittoria della Seconda Guerra Mondiale e che lei ha soggiornato in un hotel del centro.

Come si vede nel filmato già diventato virale online, nella hall dell'albergo il presidente si è fermato anche a conversare con un cittadino russo venuto a Mosca da Sochi proprio per il V-day, facendosi addirittura chiamare per nome. I due hanno cominciato a parlare di quanti gradi ci fossero e soprattutto se ci fosse bel tempo per la parata. "Non dovrebbe far freddo da nessuna parte", afferma lo zar. Un siparietto, questo, che secondo molti analisti è stato messo su solo per via del calo di gradimento di Putin in Russia.

Parlando della guerra in Ucraina, invece, Peskov ha detto: "Il lavoro fin qui svolto nel processo di pace fa pensare che la fine sia davvero vicina, ma al momento non possiamo fornire dettagli". Sabato scorso era stato il presidente russo a dire che il conflitto in Ucraina "si avvia alla conclusione". "Accoglieremmo con favore la continuazione degli sforzi di mediazione da parte degli Stati Uniti - ha aggiunto il portavoce di Putin, citato da Interfax -. Ma al momento il cessate il fuoco umanitario è terminato e l'operazione militare speciale continua".