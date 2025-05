Puff Diddy, il doc sullo scandalo che ha smascherato il rapper

In un mondo dove potere, fama e segreti si intrecciano pericolosamente, arriva un nuovo documentario dedicato a uno degli scandali più chiacchierati dell’anno: Lo scandalo P. Diddy: Ifestini di Diddy, in prima visione questa sera (alle 22) su Sky Crime e in streaming su Now. Dal titolo originale The Downfall of diddy - Inside the Freak-Offs, questo doc di quattro puntate solleva il velo su uno degli aspetti più controversi della vita privata di Sean P. Diddy Combs: i cosiddettifreak-offs party. Eventi esclusivi e blindatissimi, frequentati da celebrità hollywoodiane e icone della musica, che secondo le accuse nascondevano un sistema fatto di abusi, eccessi e manipolazioni.

Quello che doveva essere intrattenimento si rivela, episodio dopo episodio, una spirale disturbante di droga, violenza e controllo psicologico, che ha segnato profondamente le vite delle vittime e scosso l’opinione pubblica americana. Attraverso testimonianze scioccanti e documenti giudiziari mai visti prima, la docu-inchiesta getta nuova luce su una vicenda ancora in evoluzione, alimentando un dibattito sul confine tra celebrità e responsabilità. Infatti il documentario va in onda proprio mentre il processo al rapper è in corso. Il 5 maggio a New York si è aperto il procedimento giudiziario contro Sean Combs, noto come Puff Daddy, P. Diddy o Diddy, icona mondiale dell’hip hop, detenuto dallo scorso settembre con accuse gravissime: traffico sessuale, racket, abusi e violenze.