Malpensa, l'aeroporto resta dedicato a Berlusconi: respinto il ricorso dei Comuni

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia ha respinto tutti i ricorsi presentati dal Comune di Milano e dai Comuni di Cardano al Campo, Samarate e Somma Lombardo contro l’intitolazione dell’aeroporto di Milano Malpensa a Silvio Berlusconi.

Secondo i giudici amministrativi, i Comuni, incluso quello di Milano, non hanno titolo per opporsi alla decisione. L’intitolazione di un aeroporto non rientra nella normale toponomastica comunale (strade, piazze, ecc.), ma riguarda un’infrastruttura appartenente al demanio statale, funzionale a interessi nazionali e internazionali come il trasporto di persone e merci. Pertanto spetta allo Stato, tramite Enac e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, prendere questa decisione.I giudici hanno sottolineato che l’intitolazione ha un valore prevalentemente simbolico e onorifico, senza produrre effetti concreti o lesivi sui territori coinvolti.

Per questo motivo i ricorrenti non possiedono un interesse giuridico qualificato per impugnare l’atto.Il Tar ha inoltre chiarito che le norme sulla toponomastica ordinaria (tra cui il limite dei dieci anni dalla morte per le intitolazioni) non si applicano agli aeroporti. Ha respinto l’idea che si trattasse di un atto politico sottratto al controllo giurisdizionale, qualificandolo invece come atto amministrativo, sindacabile ma legittimo nel merito.La sentenza consolida il principio secondo cui la denominazione degli aeroporti è di competenza statale e chiude, almeno in primo grado, il contenzioso giudiziario sull’intitolazione di Malpensa a Silvio Berlusconi, scomparso nel giugno 2023.