Principe Andrea, i 72 orsacchiotti di peluche: dettagli sconcertanti

Richieste alquanto bizzarre quelle del principe Andrea durante il trasloco nella sua nuova casa, Marsh Farm. Attualmente il fratello di Re Carlo vive a Wood Farm, nella tenuta di Sandringham, da quando è stato sfrattato da Royal Lodge. E, in attesa che vengano effettuati i lavori di ristrutturazione nella sua futura proprietà, Andrea starebbe assillando i traslocatori con richieste assurde. Tra queste quelle legate ai suoi oggetti più preziosi come la famosissima e vastissima collezione di orsacchiotti. Secondo Charlotte Briggs, un'ex membro dello staff, il reale caduto in disgrazia ne possiede ben 72.

Il principe Andrea ha sempre chiesto che venissero allineati in ordine di grandezza e disposti con precisione sul suo letto. "Appena ho ottenuto il lavoro, mi hanno parlato degli orsacchiotti e mi hanno spiegato nel dettaglio come li voleva - riferisce al Sun Briggs -. Ho persino avuto un giorno di formazione. Tutto doveva essere perfetto. Era davvero strano". Gli animali di peluche sono stati messi al sicuro, tranne uno. Si dice che Andrea abbia tenuto con sé una scimmietta di peluche. Si ritiene che i rimanenti siano stati custoditi in un magazzino nel sud di Londra, dove si trova la maggior parte dei suoi effetti personali, sotto la protezione di guardie 24 ore su 24.