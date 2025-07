Cina, guerra delle dighe: parte la centrale che asseterà gli indiani

La Cina ha inaugurato l’inizio della costruzione in Tibet di una diga che diverrà la più grande e potente del mondo, superando un’altra famosa opera idraulica cinese, la Diga delle Tre Gole, alias Sanxia Daba, completata nel 2003 sullo Yangtze, il Fiume Azzurro. Il primo ministro cinese Li Qiang ha dato il via ai lavori il 19 luglio, presso la città di Nyingchi, nel sudest del Tibet, nella contea di Medog, o Motuo. Lo sbarramento sorgerà sul fiume Yarlung Tsangpo. Non è che il Brahmaputra, uno dei maggiori fiumi indiani, come viene chiamato in Cina nel tratto iniziale in territorio tibetano. Perciò il governo di Nuova Delhi ha espresso preoccupazione affermando che monitorerà attentamente l’infrastruttura cinese. La diga di Medog era stata preannunciata nel 2020, quando si prevedeva d’avviarla nel Piano Quinquennale 2021-2025. L’approvazione finale del progetto è arrivata dal governo di Pechino nel dicembre 2024 e ora s’iniziano a scavare le fondamenta del colosso, che sarà terminato nel 2033.

A pieno regime avrà una capacità energetica installata di ben 60 GigaWatt, contro i 22,5 GW della Diga delle Tre Gole, mentre la produzione annua di elettricità arriverà a 300 TeraWatt/ora, contro i 101 dell’altra diga. Potenza resa possibile dallo sfruttare un dislivello di 2.000 metri grazie a 4 gallerie lunghe 20 km scavate sotto la montagna Namcha Barwa come condotte a gravità per le turbine, nella ripida area in cui il fiume s’insinua fra incredibili canyon. La maggior parte di tale energia è destinata ad altre regioni della Cina, anziché al Tibet.