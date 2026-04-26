Attentato a Trump, non solo il presidente: quali erano gli altri obiettivi

Nel mirino dell'aggressore della cena dei corrispondenti della Casa Bianca non ci sarebbe stato solo il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ma anche i membri della sua amministrazione, come affermato all'emittente Nbc dal ministro della Giustizia ad interim Todd Blanche. Quest'ultimo ha spiegato, inoltre, che Cole Tomas Allen, l'uomo fermato per la sparatoria, non sta collaborando attivamente con le autorità.

Blanche ha anche riferito che le autorità ritengono che il sospettato abbia viaggiato in treno dalla California a Chicago e poi a Washington, dove nei giorni scorsi si è registrato come ospite nell'hotel Hilton, che ieri ospitava l'evento. L'uomo avrebbe acquistato le due armi da fuoco rinvenute nell'hotel "negli ultimi due anni". Secondo lui, inoltre, "il sistema ha funzionato": "Il presidente Trump era al sicuro. I suoi agenti dei servizi segreti lo hanno protetto. Eravamo tutti al sicuro".