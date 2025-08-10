Turchia, terremoto magnitudo 6.1: almeno un edificio crollato

Una forte scossa di terremoto si è verificata in Turchia. Secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa Anadolu, che cita il sito web dell'agenzia nazionale per la gestione delle catastrofi e delle emergenze (AFAD), la magnitudo è stata di 6.1. L'epicentro è stato individuato nel distretto di Sindirgi nella provincia di Balikesir nella parte ovest del Paese. La scossa si è verificata alle 19.53 ora locale (le 18.53 in Italia) a una profondità di 11 chilometri.

Il ministro degli Interni turco, Ali Yerlikaya, ha affermato a Cnn Turk che almeno un edificio è crollato nel centro di Sindirgi, epicentro della scossa di terremoto di magnitudo 6.1 che ha colpito la Turchia. "Stiamo lavorando per raggiungere due cittadini", ha detto. "Abbiamo ricevuto venti segnalazioni e stiamo indagando. Ci sono segnalazioni di tre feriti", ha aggiunto spiegando che entro un'ora sarà sul luogo del sisma.