Turchia, terremoto magnitudo 6.1: almeno un edificio crollato

domenica 10 agosto 2025
Una forte scossa di terremoto si è verificata in Turchia. Secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa Anadolu, che cita il sito web dell'agenzia nazionale per la gestione delle catastrofi e delle emergenze (AFAD), la magnitudo è stata di 6.1. L'epicentro è stato individuato nel distretto di Sindirgi nella provincia di Balikesir nella parte ovest del Paese. La scossa si è verificata alle 19.53 ora locale (le 18.53 in Italia) a una profondità di 11 chilometri.

Il ministro degli Interni turco, Ali Yerlikaya, ha affermato a Cnn Turk che almeno un edificio è crollato nel centro di Sindirgi, epicentro della scossa di terremoto di magnitudo 6.1 che ha colpito la Turchia. "Stiamo lavorando per raggiungere due cittadini", ha detto. "Abbiamo ricevuto venti segnalazioni e stiamo indagando. Ci sono segnalazioni di tre feriti", ha aggiunto spiegando che entro un'ora sarà sul luogo del sisma.

E ancora: "Il terremoto è stato avvertito a Istanbul e nelle province limitrofe. Tutte le squadre dell'Afad e delle nostre istituzioni competenti hanno immediatamente avviato i rilievi sul campo. Al momento non si registrano eventi avversi. Stiamo monitorando attentamente la situazione", ha concluso aggiornando la popolazione.

