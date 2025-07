Terremoto in Kamchatka, erutta il vulcano: è massima allerta

Non solo il terremoto e il rischio tsunami, la forte scossa di magnitudo 8.7 ha provocato anche l'eruzione del vulcano Klyuchevskoy, sempre nella regione russa della Kamchatka. Lo ha riferito la sezione Kamchatka del Servizio geofisico unificato dell'Accademia russa delle Scienze. La scorsa settimana i soccorritori hanno sconsigliato di visitare il vulcano Avachinsky, così come Bezymyanny, Shiveluch, Klyuchevskoy, Karymsky a causa dell'intensa attività dei vulcani.

"In questo momento, Klyuchevskoy sta eruttando", si legge nel rapporto del Servizio geofisico. Complice il terremoto che la Kamchatka ha vissuto, il più forte mai registrato dal 1952. Proprio per questo è stato emesso un allarme tsunami e i residenti sono invitati a non avvicinarsi alla costa nelle zone pericolose. Il governo della regione di Sachalin ha riferito in precedenza che lo stato di emergenza è stato dichiarato nel distretto di Severo-Kurilskij dopo il terremoto e lo tsunami. Il vulcano Klyuchevskoy si trova a 4850 metri sul livello del mare e la sua ultima eruzione risale ad aprile.