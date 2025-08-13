Russia, l'Armata avanza nel Donetsk prima del vertice in Alaska

L'ipotesi è che un'offensiva russa più ampia tra le due principali città sotto assedio, Pokrovsk e Kostiantynivka , potrebbe consentire a Mosca di tagliare le restanti rotte di rifornimento, mettendo ancor più sotto pressione le truppe ucraine collocate in quel settore. Secondo ISW (Institute for the Study of War), le truppe russe avrebbero già preso possesso di altri insediamenti a sud-est e a est di Dobropillia, interrompendo parzialmente la strada T-0515 Pokrovsk-Dobropillia, una delle vie di rifornimento più importanti per le truppe ucraine.

L'esercito russo avanza nella regione del Donetsk , nei settori di Dobropillia e Pokrovsk, in vista del vertice tra il presidente russo Vladimir Putin e quello americano Donald Trump in Alaska . Nelle scorse ore il leader ucraino Volodymyr Zelensky aveva smentito lo scenario che vedrebbe gli ucraini ritirarsi proprio dal Donetsk. L'avanzata dell'Arma, però, ha costretto il governatore Vadym Filachkine ad annunciare l'ordine di evacuazione delle famiglie con bambini da una dozzina di località della regione.

Per gli analisti, questa mossa russa sarebbe un modo per rafforzare la posizione di Mosca prima del vertice di venerdì 15 agosto con Trump. "Dato che la situazione politica è tesa, anche le violazioni tattiche potrebbero avere un vantaggio strategico se le narrazioni allarmistiche cominciassero a diffondersi ampiamente nello spazio informativo appena prima di importanti negoziati", ha spiegato l'analista militare Emil Kastehelmi come riporta il Corriere della Sera. Alle porte del Donbass, tra l'altro, Mosca avrebbe già schierato oltre 110.000 soldati. E lo stesso Zelensky nelle scorse ore ha detto: "Crediamo che i russi si stiano preparando per un’operazione offensiva in tre direzioni. Le principali sono Zaporizhia, Pokrovsk e Novopavlivka".