Gaza, "israeliani nazisti": Bardem pubblica questo video, esplode il caso

Il ministro della Difesa israeliano Israel Katz afferma di aver approvato i piani dell'esercito israeliano per "sconfiggere Hamas a Gaza". L'IDF è pronto a invadere Gaza City con una nuova offensiva. "Le porte dell'inferno si apriranno presto sugli assassini e gli stupratori di Hamas a Gaza, finché non accetteranno le condizioni poste da Israele per porre fine alla guerra, in primo luogo il rilascio di tutti gli ostaggi e il loro disarmo", ha dichiarato Katz, aggiungendo che se Hamas non capitola, Gaza City "diventerà Rafah e Beit Hanoun", due città che sono state in gran parte ridotte in macerie dai bombardamenti israeliani.
L'atteggiamento durissimo del governo israeliano ha attirato gli strali di molti paesi "amici", a cominciare dalla premier italiana Giorgia Meloni che ieri ha ammonito l'omologo Bibi Netanyahu sottolineando come l'offensiva a Gaza e il piano sulla Cisgiordania rischino di fatto di "compromettere l'ipotesi dei due stati" che è l'unica percorribile a livello diplomatico, sia pur sempre più complicata. Palazzo Chigi mantiene la stessa linea espressa da Parigi, Berlino e Unione europea.
Anche il mondo intellettuale, della cultura e dello spettacolo condanna Israele. In qualche caso con derive clamorose come quella di Javier Bardem. L'attore e premio Oscar spagnolo accusa senza mezzi termini l'esercito israeliano di essere "nazista", in un post diffuso sui social accompagnato da un video. Lo riferisce il quotidiano Times of Israel, sottolineando che il filmato di un cecchino dell'Idf che spara a un palestinese al confine con Gaza, mentre i suoi commilitoni esultano, è stato diffuso per la prima volta nel 2018, suscitando l'attenzione e l'indignazione internazionale. Bardem, nel suo post, non ammette che il filmato risalga ad almeno sette anni fa, e non è chiaro se ne sia a conoscenza. "L'Idf è nazista", ha scritto in stampatello l'iconico attore su Instagram sia in inglese che in spagnolo. "Ricordate Amon Goth in Schindler's List? Un sadico ufficiale delle SS che sparava ai prigionieri dal suo balcone solo per divertimento. Incarnava la banalità del male e l'impunità della crudeltà all'interno di un apparato militare oppressivo". "Oggi, la stessa logica di terrore e disumanizzazione e' quella che l'Idf applica contro il popolo palestinese", ha sottolineato Bardem.
Nel filmato, apparentemente girato con un mirino o un binocolo, si possono sentire i soldati discutere dello sparo, mentre il cecchino punta il fucile sul sospettato, che si trovava a diversi metri dalla barriera di sicurezza al confine con Gaza. Il sospettato non sembra armato. Mentre il cecchino spara, uno dei soldati che guardano esplode in un applauso. "Wow! Che video! Si'! Figlio di put***na. Che video! Guarda, stanno correndo per evacuarlo", esclama entusiasta il fotografo. Mentre si vede un gruppo di palestinesi che porta via l'uomo ferito, il fotografo aggiunge: "Che video leggendario".