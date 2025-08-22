Gaza, "israeliani nazisti": Bardem pubblica questo video, esplode il caso

Il ministro della Difesa israeliano Israel Katz afferma di aver approvato i piani dell'esercito israeliano per "sconfiggere Hamas a Gaza". L'IDF è pronto a invadere Gaza City con una nuova offensiva. "Le porte dell'inferno si apriranno presto sugli assassini e gli stupratori di Hamas a Gaza, finché non accetteranno le condizioni poste da Israele per porre fine alla guerra, in primo luogo il rilascio di tutti gli ostaggi e il loro disarmo", ha dichiarato Katz, aggiungendo che se Hamas non capitola, Gaza City "diventerà Rafah e Beit Hanoun", due città che sono state in gran parte ridotte in macerie dai bombardamenti israeliani.

L'atteggiamento durissimo del governo israeliano ha attirato gli strali di molti paesi "amici", a cominciare dalla premier italiana Giorgia Meloni che ieri ha ammonito l'omologo Bibi Netanyahu sottolineando come l'offensiva a Gaza e il piano sulla Cisgiordania rischino di fatto di "compromettere l'ipotesi dei due stati" che è l'unica percorribile a livello diplomatico, sia pur sempre più complicata. Palazzo Chigi mantiene la stessa linea espressa da Parigi, Berlino e Unione europea.