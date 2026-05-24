Flotilla, la Spagna picchia e Israele sfotte: "Sanchez, ora spiegaci"

Aeroporto di Bilbao. Un flotillante appena rientrato in patria con un volo dalla Turchia insieme a cinque compagni spinge un poliziotto che chiede loro di spostarsi. Figurarsi, si stanno mettendo in posa per le foto celebrative... È una provocazione bella e buona. Poi, di fronte alla decine e decine di supporter giunte per accogliere i reduci della spedizione pseudo-umanitaria, lo stesso parte di corsa verso un parente che ha già oltrepassato le transenne. Gli agenti allora lo bloccano e si scatena la corrida. Saranno necessari i manganelli per immobilizzare gli esagitati e riportare la calma. Quattro pro-Pal (tre della Flotilla e un sostenitore) finiranno poi in manette per “grave disobbedienza, resistenza all’arresto e aggressione a pubblico ufficiale”, come spiegato dall’Ertzaintza, la polizia basca.

Scontri (diffusi dall’emittente pubblica Tve) che non possono non avere una sfumatura politica, soprattutto dopo le polemiche successive al famoso video girato dal ministro della Sicurezza nazionale isreaeliano, Itamar Ben Gvir, in mezzo ai flotillanti inginocchiati e umiliati. Il Ministero degli Esteri di Tel Aviv la butta sull’ironia: «Esigiamo una spiegazione dal governo spagnolo per il trattamento riservato agli anarchici della Flotilla». Il Mossad è tranchant: «Il mondo condannerà? Gli attivisti della Flotilla spagnola sono arrivati all’aeroporto di Bilbao bloccando i gate d’arrivo per le foto. Quando la polizia ha cercato di sgomberare l’area, sono diventati violenti e sono stati trascinati via dagli agenti. Questa è la loro vera natura».