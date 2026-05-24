Flotilla, la Spagna picchia e Israele sfotte: "Sanchez, ora spiegaci"

Aeroporto di Bilbao. Un flotillante appena rientrato in patria con un volo dalla Turchia insieme a cinque compagni spinge un poliziotto che chiede loro di spostarsi. Figurarsi, si stanno mettendo in posa per le foto celebrative... È una provocazione bella e buona. Poi, di fronte alla decine e decine di supporter giunte per accogliere i reduci della spedizione pseudo-umanitaria, lo stesso parte di corsa verso un parente che ha già oltrepassato le transenne. Gli agenti allora lo bloccano e si scatena la corrida. Saranno necessari i manganelli per immobilizzare gli esagitati e riportare la calma. Quattro pro-Pal (tre della Flotilla e un sostenitore) finiranno poi in manette per “grave disobbedienza, resistenza all’arresto e aggressione a pubblico ufficiale”, come spiegato dall’Ertzaintza, la polizia basca.
Scontri (diffusi dall’emittente pubblica Tve) che non possono non avere una sfumatura politica, soprattutto dopo le polemiche successive al famoso video girato dal ministro della Sicurezza nazionale isreaeliano, Itamar Ben Gvir, in mezzo ai flotillanti inginocchiati e umiliati. Il Ministero degli Esteri di Tel Aviv la butta sull’ironia: «Esigiamo una spiegazione dal governo spagnolo per il trattamento riservato agli anarchici della Flotilla». Il Mossad è tranchant: «Il mondo condannerà? Gli attivisti della Flotilla spagnola sono arrivati all’aeroporto di Bilbao bloccando i gate d’arrivo per le foto. Quando la polizia ha cercato di sgomberare l’area, sono diventati violenti e sono stati trascinati via dagli agenti. Questa è la loro vera natura».
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E chissà se la sinistra italiana, Elly Schlein in testa, oserà condannare le maniere forti esercitate dalla polizia all’aeroporto di Bilbao: chiederanno conto all’idolo Pedro Sanchez, il premier più progressista e più bravo del mondo? Lo stesso Sanchez, in tempi non sospetti, aveva definito «inaccettabili» le immagini del video diffuso da Ben Gvir, spiegando che «non tollereremo che nessuno maltratti i nostri cittadini». Cosa farà e cosa dirà ora di fronte alle scorribande in terra basca? La Global Sumud Flotilla, intanto, ha già chiesto un’indagine internazionale «immediata e indipendente» sull’accaduto. «Quello che avrebbe dovuto essere un momento di sollievo e conforto familiare dopo un’esperienza così straziante è stato interrotto da ulteriore brutalità. L’impiego della forza da parte dell’Ertzaintza contro cittadini in condizioni di salute critiche rappresenta un’inaccettabile mancanza di umanità e una continua dimostrazione di violenza sistemica e coloniale», hanno spiegato dall’organizzazione, chiedendo inoltre «l’immediata cessazione di tutti i contratti di sicurezza, sorveglianza e tattici tra le istituzioni basche e le società di sicurezza israeliane». Quanto alle manganellate, la divisione “Affari interni” della polizia basca ha avviato un’indagine «per accertare se la condotta degli agenti sia stata conforme alle procedure».
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Dalla Spagna alla Grecia. Dove i 19 flotillanti rientrati dalla Turchia sono stati accolti all’aeroporto di Atene da centinaia di sostenitori in kefiah ammassati nella sala arrivi. Qualcuno di loro ha pensato bene di mettere le mani addosso ai poliziotti a protezione delle transenne. «Gli anarchici della Flotilla portano provocazione e caos ovunque», ha commentato sempre il Ministero degli Esteri israeliano.
Infine, un giallo dalla Turchia. In un video che circola sui social si vede un gruppo di attivisti della Flotilla imbarcarsi su un aereo, in Israele, in perfetta forma fisica. Festanti, felici, braccia al cielo in segno di giubilo. Poi, la sorpresa. Arrivati a Istanbul le stesse persone fino a qualche ora prima in condizioni di salute ottimali, magicamente giacciono su barelle. Doloranti, affaticati, claudicanti. Cos’è successo nel mentre?
Chissà.