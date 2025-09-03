Xi e Putin, il fuorionda spaventa il mondo: "Abbiamo tanti anni per farlo"

Di cosa hanno parlato Xi Jinping e Vladimir Putin in piazza Tienanmen, a margine della grande, muscolare parata militare per celebrare gli 80 anni della fine della Seconda guerra mondiale e la vittoria della Cina? Non solo di "nuovo ordine mondiale", lanciano insieme al leader norcoreano Kim Jong-un minacciosi messaggi all'Occidente. Il presidente cinese e quello russo hanno spiazzato tutti affrontando tra il serio e il faceto anche il tema della rivoluzione tecnologica e dei trapianti che potrebbero portare gli uomini a vivere fino a 150 anni. L'insolito tema di discussione è emerso grazie a una galeotta trasmissione in streaming che ha immortalato i due leader mentre trattano il tema delle biotecnologie.

Dall'audio si sente un interprete che traduce Putin dire in mandarino che i trapianti di organi umani potrebbero essere la chiave per l'elisir di lunga vita. "Con i continui progressi della biotecnologia, gli organi umani saranno sempre più spesso trapiantati, permettendoci di vivere sempre più giovani e forse persino di raggiungere l'immortalità", ha detto l'interprete in mandarino, riportando le parole di Putin. "In questo secolo, si prevede che le persone possano vivere fino a 150 anni", ha risposto Xi con la sua voce, in un raro esempio di conversazione improvvisata tra tre degli uomini più potenti del mondo, lasciando andare a una risata. Uno sprazzo informale in una giornata dominata dall'etichetta: tutti e tre i leader, ripresi mente salgono sulla Porta di Tienanmen dove hanno assistito alla parta, seguono rigidi protocolli mediatici, con apparizioni coreografate dai rispettivi uffici e poco spazio per scambi improvvisati.