Flotilla, attivista beccata così a bordo: è polemica

venerdì 5 settembre 2025
Dopo la "magnata", ecco che a bordo della Flotilla si passa al ballo. In un video diffuso su X si vede una giovane impegnata a danzare sulle note di una musica mentre una delle imbarcazioni si dirige verso Gaza. Inutile dire che i commenti non si sono risparmiati. "Vedo questa ragazza della Flotilla e penso: anche lei avrebbe potuto essere trasportata morta in un furgone per le strade di Gaza, una dei 364 innocenti assassinati o uno dei 44 ostaggi del Supernova Festival. La differenza? Lì, gli innocenti ballavano, qui, i complici dei carnefici ballavano". E ancora: "Sembra diretta a un rave", "L'incoerenza intellettuale dei fanatici di Hamas".

