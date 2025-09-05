Flotilla, attivista beccata così a bordo: è polemica

Dopo la "magnata", ecco che a bordo della Flotilla si passa al ballo. In un video diffuso su X si vede una giovane impegnata a danzare sulle note di una musica mentre una delle imbarcazioni si dirige verso Gaza. Inutile dire che i commenti non si sono risparmiati. "Vedo questa ragazza della Flotilla e penso: anche lei avrebbe potuto essere trasportata morta in un furgone per le strade di Gaza, una dei 364 innocenti assassinati o uno dei 44 ostaggi del Supernova Festival. La differenza? Lì, gli innocenti ballavano, qui, i complici dei carnefici ballavano". E ancora: "Sembra diretta a un rave", "L'incoerenza intellettuale dei fanatici di Hamas".
Veig aquesta toixa de la Flotilla i penso: ella també podia haver estat passejada morta en una camioneta pels carrers de Gaza, una dels 364 innocents assassinats o dels 44 ostatges del Supernova Festival.— í ⭑X ﻥ Ç (@Lluis_areny) September 4, 2025
La diferència? Allà ballaven innocents, aquí ballen còmplices dels botxins pic.twitter.com/SZ8Omctlf1