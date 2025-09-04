Flotilla, ecco i diari di bordo: i proPal giocano a fare la guerra

A leggere i diari di bordo dalla Flotilla, vergati da una corrispondente della Stampa, c’è da mettersi le mani nei capelli. Detto che un team legale internazionale monitora costantemente la rotta per documentare «eventuali violazioni del diritto marittimo» e che durante il corso di preparazione alla crociera era severamente vietato fare foto o video per evitare che potessero «diffondersi informazioni sensibili», le ultime raccontano di provetti marinai pieni di lividi.

Dev’essere una sorta di viaggio della sopravvivenza quello della Global Sumud Flotilla . Una gara a eliminazione in mezzo al mare. Uno Squid Game in salsa palestinese. Non sappiamo se ne rimarrà solo uno ma i racconti dei primi giorni tra le onde verso Gaza fotografano una realtà da combattimento. Ci sarà pure lo spirito umanitario ad animare gli equipaggi ma nei fatti questa ha tutto il sentore di essere una missione di guerra. Del resto, aggirare un blocco navale (imposto da un Paese sovrano, Israele, nei giorni immediatamente successivi al celebre e terribile attacco terroristico del 7 ottobre 2023) cos’altro potrebbe essere se non una sfida dal sapore militare?

L’esercitazione pratica di martedì ha lasciato il segno. In menù (quello relativo al cibo è rigorosamente halal, sia mai che i musulmani si sentano discriminati...) c’era una «simulazione di abbordaggio con annesso pestaggio e ammanettamento».

PREPARAZIONE COMPLETA

Bisogna farsi trovare pronti nel caso in cui le Israel defense forces si mettano di traverso perché, dicono gli attivisti che hanno già avuto a che fare coi soldati israeliani, questi sono cattivissimi. «Si è trattato di una riproduzione piuttosto realistica e fedele, salvo che per l’intensità dei colpi inferti, di quanto potrebbe accadere se l’Idf ci fermasse in mare. Meglio prepararsi a tutti gli scenari», si legge nella rubrica “Cronache dalla Flotilla”.

C’è anche la testimonianza di Carlo, 73 anni, romano, ex dirigente d’azienda in pensione. Farà parte dell’equipaggio tecnico vista la sua esperienza con le barche (ne ha una e ci fa le vacanze). «Credevo fosse importante esserci in questa missione. Ho già fatto volontariato in Palestina due volte», ha spiegato alla Stampa.