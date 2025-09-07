Cosa fa in aereo: l'influencer scatena la polemica

Che il cibo servito a bordo degli aerei non sia da ristorante stellato non è una novità, però quanto fatto da una food blogger forse è davvero troppo. La ragazza, specializzata in pasta, ha trovato una soluzione diversa: preparare direttamente il pasto quando si è a bordo dell'aereo. Così ha condiviso sui social un video in cui fa gli gnocchi mentre è sul velivolo.

La protagonista del filmato è Katie Brooks, conosciuta sui social con il nickname BuonaPastaClub. Nel video la si vede seduta, con davanti il solito tavolinetto, abbassato. Sopra? Un piatto, della farina (o forse fecola di patate?) dell'acqua. Al di là della ricetta "rivisitata" degli gnocchi, a destare indignazione è un altro dettaglio. L'aereo infatti è notoriamente un posto poco igienico. Da qui la pioggia di critiche arrivate sotto il suo post.