Bayrou si è dimesso. Voci sul colpo di scena: chi può nominare Macron

Francois Bayrou ha lasciato l'Eliseo dopo avr consegnato le dimissioni nelle mani del presidente francese Emmanuel Macron . Il dado è tratto, quarta crisi politica in soli 24 mesi. E ora il presidente Macron dovrà decidere il da farsi. L'Eliseo in questo momento è orientato a prendere un fedelissimo a cui affidare l'arduo compito di traghettare il paese con un parlamento frammentato. In queste ore in pole position c'è Sébastien Lecornu, 39 anni, titolare del ministero della Difesa dal giugno 2022 e già in corsa nel dicembre scorso quando alla fine venne nominato Bayrou. Il capo dello stato "nominera' un nuovo primo ministro nei prossimi giorni", ha assicurato ieri sera la presidenza francese.

La nomina di un nuovo primo ministro è un passaggio obbligato in quanto Macron rifiuta di dimettersi prima del termine del suo mandato, nel 2027, ma anche di ricorrere a un nuovo scioglimento dell'Assemblea nazionale, come chiesto in particolare dall'estrema destra di Marine Le Pen. Quest'ultimo sviluppo politico-istituzionale è emblematico della crisi senza precedenti che sta vivendo la V Repubblica francese, nota finora per la sua stabilità. In realtà la crisi è cominciata dopo lo scioglimento a sorpresa del parlamento, deciso nel giugno 2024 da Macron dopo la sconfitta delle forze politiche della sua coalizione alle elezioni europee. Da allora, la Francia ha già avuto tre primi ministri diversi: Gabriel Attal (dal 9 gennaio al 5 settembre 2024), Michel Barnier (dal 5 settembre al 13 dicembre) e Francois Bayrou (dal 13 dicembre scorso a ieri).