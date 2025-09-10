Droni russi abbattuti in Polonia. Varsavia, chiuso l'aeroporto. "In contatto con la Nato"

La Polonia ha lanciato un’operazione militare in risposta a diverse violazioni del proprio spazio aereo attribuite alla Russia. Secondo quanto annunciato dal primo ministro Donald Tusk su X, "i militari hanno utilizzato armi contro gli obiettivi" che sono stati identificati come droni. Errore russo o provocazione voluta? In ogni caso, il rischio di un'escalation continentale non è mai stato così vicino.

Il presidente polacco Karol Nawrocki ha annunciato su X la convocazione di un vertice presso l'Ufficio per la Sicurezza Nazionale con il primo ministro Tusk in seguito all'abbattimento di dieci droni russi entrati nello spazio aereo di Varsavia. "Da quando si sono verificate le violazioni dello spazio aereo polacco, sono stato in costante contatto con il vicepremier, il ministro della Difesa Nazionale e i comandanti più anziani delle Forze Armate polacche. Ho partecipato a un briefing presso il Comando Operativo delle Forze Armate", ha dichiarato ancora Nawrocki, "la sicurezza della nostra patria è la nostra massima priorità e richiede una stretta cooperazione".

Le Forze armate polacche hanno confermato che "sono in corso operazioni per localizzare gli oggetti abbattuti", come riportano i media internazionali. A seguire, il viceministro della Difesa, Cezary Tomczyk, ha dichiarato che Tusk è "presente sulla scena delle operazioni". Anche il ministro Wladyslaw Kosiniak-Kamysz ha fornito aggiornamenti, spiegando che le unità della Difesa territoriale sono state mobilitate per le "ricerche a terra di droni abbattuti".

Nella notte, le autorità hanno chiuso temporaneamente l’aeroporto Chopin di Varsavia e innalzato al massimo livello lo stato di allerta delle difese aeree nazionali, dopo ripetuti ingressi nello spazio aereo polacco da parte di velivoli senza pilota russi, durante un attacco su larga scala contro l’Ucraina.

Il Comando operativo delle Forze armate ha riferito di aver messo in atto tutte le misure necessarie a protezione del territorio, compreso il decollo di velivoli polacchi e della Nato. L’Aeronautica militare ha sottolineato: "Durante gli attacchi russi di oggi contro obiettivi in Ucraina, lo spazio aereo polacco è stato ripetutamente violato da oggetti simili a droni".

Sempre le Forze armate hanno aggiunto che "i sistemi di difesa aerea e di ricognizione radar basati a terra hanno raggiunto lo stato di massima allerta" e che è in corso un’operazione volta a individuare e neutralizzare le incursioni. Le autorità, infine, hanno invitato i cittadini delle regioni di Podlachia, Masovia e Lublino a non uscire dalle proprie abitazioni.