70enne azzanna pitbull al collo per salvarsi: il video-choc

di Andrea Tempestinigiovedì 11 settembre 2025
(Youtube, Wesh-2 News)

2' di lettura

Paradigmatico: la notizia non è il cane che morde l'uomo ma viceversa. Ed è esattamente quanto accaduto a Orlando, Florida, Stati Uniti. A rendere ancor più inusuale la vicenda, il fatto che ad azzannare la bestia sia stata una donna di 70 anni. Lo ha fatto nel tentativo di difendere il proprio cagnolino dall'aggressione di un pitbull.

"Peso quaranta chili, non avevo altra scelta se non morderlo al collo", ha raccontato la proprietaria di Sparky, il suo compagno a quattro zampe di 14 anni. La vicenda è stata resa nota dalla stessa Shirley Pasamanick, che ha condiviso quanto accaduto in un post su Facebook e con i media locali. Il tutto, per inciso, confermato da un video ripreso da una telecamera a circuito chiuso diventato virale alla velocità della luce. "All’improvviso, il mio cane è stato attaccato", ha raccontato Shirley, ancora turbata dall’esperienza. Il video mostra infatti lei Sparky mentre cercano disperatamente di sottrarsi all’assalto del pitbull. "Avevo il mio bastone e ho iniziato a picchiarlo con il bastone", ha aggiunto.

Il bastone però non era sufficiente. A quel punto, gli estremi rimedi: "Gli ho messo le mani sulla bocca e ho cercato di aprirgliela. Ma non ci sono riuscita perché non ero abbastanza forte, così mi sono chinata e gli ho morso la nuca". Ma soltanto il sopraggiungere del proprietario del pitbull l'aggressione è terminata. "Quell'uomo ja preso il guinzaglio, se n’è andato e non è venuto a controllare come stavamo", ha aggiunto sconcertata la donna.

Shirley ha riportato ferite a mani e polsi, mentre per il piccolo Sparky è andata peggio, sta ancora provando a riprendersi. A ferire la donna, anche l’indifferenza dei passanti. "Te ne stavi lì impalato. E ora la gente si accorgerà che sei un codardo", ha tuonato riferendosi, al singolare, alla pluralità di chi ha preferito ignorare quanto stava accadendo, alla pluralità di chi, anche per una comprensibile paura, ha scelto di restare lontano. Riferendosi al pitbluu protagonista dell'aggressione, Shirley ha aggiunto: "Bisogna sopprimerlo. Bisogna fare qualcosa. Ho tremato per giorni dopo l’accaduto". E non si hanno dubbi a crederlo.

