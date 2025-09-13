Romania, "droni russi sorvolano il cielo": attivata l'allerta massima

Ancora tensione in Europa. Romania e Polonia hanno attivato l'allerta aerea a causa della minaccia di droni russi che hanno sorvolato il territorio di entrambi i Paesi della Nato. Due aerei da caccia dell'86ma base aerea di Fetesti, in Romania, sono decollati per monitorare la situazione aerea al confine con l'Ucraina, in seguito agli attacchi aerei russi contro le infrastrutture ucraine sul Danubio, fa riferimento il ministero della Difesa romeno. Un avviso è stato inviato alla popolazione della contea di Tulcea "per la possibilità di caduta di oggetti dallo spazio aereo".

Allo stesso tempo il Centro di sicurezza governativo polacco in un messaggio su X ha avvertito della minaccia di un attacco aereo, con messaggio di allerta inviato ai destinatari nei seguenti contee: Chelm, Krasnystaw, Leczna, Swidnica e Wlodawa. Questo pomeriggio l'aviazione militare polacca aveva iniziato a operare nello spazio aereo dopo attacchi di droni al confine con l'Ucraina.