Il generale Bertolini accusa la Ue: "Gioco sporco in Ucraina"

Ogni "incidente" militare può diventare l'innesco di una escalation incontrollata. E la colpa, spiega il generale della Folgore Marco Bertolini in una intervista a Italia Oggi, non è solo colpa della Russia e di Vladimir Putin, ma anche dell'Unione europea e del suo "gioco sporco sull'Ucraina".

La riflessione del generale italiano parte da quanto accaduto nella notte tra martedì e mercoledì, con i droni russi che hanno invaso lo spazio aereo della Polonia causando in uno stato d'allerta massima in Europa e nella Nato. "Ci sta benissimo che possa essere una ritorsione: la Von der Leyen è appena stata al confine tra Polonia e Bielorussia, parlandone come se fosse il confine dell’Europa, Kaja Kallas ha ribadito che continuerà il sostegno all’Ucraina. Una cosa la possiamo dire di sicuro: il clima generale è bellico, come se l’Europa fosse davvero in guerra, anche se in realtà si tratta di un conflitto non dichiarato, «comodo», perché lo combattono gli altri, in cui noi mettiamo armi, finanziamenti e parole", spiega il generale Bertolini avvertendo sul rischio di una "escalation preoccupante".