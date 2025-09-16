Bulgaria, "intercettato e abbattuto drone marino": il grave sospetto

La Marina bulgara ha annunciato oggi di aver intercettato un mezzo di superficie senza pilota - un drone marino - nelle acque del Mar Nero. Il Ministero della Difesa bulgaro ha dichiarato che l'obiettivo, che è stato "distrutto", è stato analizzato. Non sono state rilevate "esplosioni secondarie". L'imbarcazione senza equipaggio si trovava a circa 80 chilometri dalla città di Varna, situata nella parte orientale del Paese. L'operazione ha coinvolto un elicottero, e due imbarcazioni.

Le autorità hanno dichiarato che "sono state prese tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza della navigazione nella zona". Al momento, non ci sono dettagli sull'origine del veicolo. Intanto l'amministrazione Trump ha approvato il primo pacchetto di aiuti militari all'Ucraina pagato dagli alleati. Lo riporta Reuters sul proprio sito citando alcune fonti. Gli aiuti sono i primi basati sul nuovo meccanismo messo a punto che prevede la fornitura all'Ucraina di armi provenienti dalle scorte statunitensi pagate con i fondi dei paesi della Nato.