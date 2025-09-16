Libero logo
CharlieKirk
IsraeleGaza
Flotilla

Di tendenza

Bulgaria, "intercettato e abbattuto drone marino": il grave sospetto

di Ignazio Stagnomartedì 16 settembre 2025
Bulgaria, "intercettato e abbattuto drone marino": il grave sospetto

(Pixabay)

2' di lettura

La Marina bulgara ha annunciato oggi di aver intercettato un mezzo di superficie senza pilota - un drone marino - nelle acque del Mar Nero. Il Ministero della Difesa bulgaro ha dichiarato che l'obiettivo, che è stato "distrutto", è stato analizzato. Non sono state rilevate "esplosioni secondarie". L'imbarcazione senza equipaggio si trovava a circa 80 chilometri dalla città di Varna, situata nella parte orientale del Paese. L'operazione ha coinvolto un elicottero, e due imbarcazioni.

Le autorità hanno dichiarato che "sono state prese tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza della navigazione nella zona". Al momento, non ci sono dettagli sull'origine del veicolo. Intanto l'amministrazione Trump ha approvato il primo pacchetto di aiuti militari all'Ucraina pagato dagli alleati. Lo riporta Reuters sul proprio sito citando alcune fonti. Gli aiuti sono i primi basati sul nuovo meccanismo messo a punto che prevede la fornitura all'Ucraina di armi provenienti dalle scorte statunitensi pagate con i fondi dei paesi della Nato.

Crosetto apre il Fronte Sud: "Non solo Putin, impreparati agli attacchi"

La tensione Russia-Nato preoccupa il ministro della Difesa italiano Guido Crosetto, che ieri, a margine della conferenza...

E in queste ore il primo ministro polacco, Donald Tusk, ha visitato le esercitazioni militari "Difesa di Ferro", che si svolgono in parallelo alle manovre 'Zapad' russo-bielorusse, e ha sottolineato il "messaggio chiaro" che ne deriva. "Il mondo deve vedere la prontezza della Polonia e della Nato", ha dichiarato Tusk in una conferenza stampa dal poligono militare di Ustka, ponendo l'accento sull'importanza di "dimostrare la capacità di rispondere a qualsiasi scenario e a qualsiasi minaccia". Il capo del governo di Varsavia ha sottolineato la natura "difensiva" delle esercitazioni militari ma ha avvertito che "devono servire da messaggio chiaro, sia ai nostri nemici che ai nostri alleati".

Vladimir Putin in mimetica: il segnale inquietante

Il presidente russo Vladimir Putin ha assistito alle esercitazioni russo-bielorusse Zapad-2025 presso il poligono di add...

Ue, "soddisfatti i criteri per entrare nell'Euro": svolta per la Bulgaria

dal 1°gennaio 2026 Bulgaria a un passo dall'euro: l'ingresso previsto nel 2026

Indagini in corso Bulgaria, sequestrata cocaina impacchettata con foto di Putin

tagsottomarinobulgaria

Ue, "soddisfatti i criteri per entrare nell'Euro": svolta per la Bulgaria

dal 1°gennaio 2026 Bulgaria a un passo dall'euro: l'ingresso previsto nel 2026

Indagini in corso Bulgaria, sequestrata cocaina impacchettata con foto di Putin

ti potrebbero interessare

3072x1905

Ue, "soddisfatti i criteri per entrare nell'Euro": svolta per la Bulgaria

7774x5183

Bulgaria a un passo dall'euro: l'ingresso previsto nel 2026

960x540

Bulgaria, sequestrata cocaina impacchettata con foto di Putin

1003x525

Bulgaria, scandalo nel calcio: scommesse in sala Var

Roberto Tortora