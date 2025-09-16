Vladimir Putin in mimetica: il segnale inquietante

Il presidente russo Vladimir Putin ha assistito alle esercitazioni russo-bielorusse Zapad-2025 presso il poligono di addestramento Mulino a Nizhny Novgorod: lo afferma l'agenzia di stampa statale russa Tass. Il numero uno del Cremlino si è presentato indossando una uniforme militare, una mimetica. Un segnale all'Occidente? Di questi tempi in cui soffiano venti di guerra ogni dettaglio non è mai lasciato al caso.
Lo Zar ha dichiarato che 100mila soldati stanno prendendo parte alle esercitazioni russo-bielorusse Zapad-2025, parte delle quali si svolgono alle porte dell'Ue e stanno suscitando preoccupazione a Kiev e nell'Unione Europea.
"Le esercitazioni si svolgono in 41 campi di addestramento con la partecipazione di 100.000 soldati. Saranno e sono in uso circa 10.000 sistemi d'arma e attrezzature militari", ha affermato Putin, secondo quanto riportato dalla televisione russa. L'agenzia di stampa statale russa Ria Novosti, citando "i materiali di riferimento per la fase pratica dell'esercitazione Zapad-2025 presso il poligono di addestramento Mulino", sostiene che "oltre 50.000 militari nella Federazione Russa e fino a 7.000 militari in Bielorussia" stiano "partecipando" alle esercitazioni congiunte russo-bielorusse Zapad-2025. Stando alla Tass, Putin ha parlato di "100.000 militari" nelle esercitazioni. Infine le esercitazioni militari russo-bielorusse Zapad 2025 hanno coinvolto truppe di India, Iran e Bangladesh e comandanti da Burkina Faso, Repubblica del Congo e Mali. Lo riferisce il ministero della Difesa russo.
‼️ BREAKING! Putin signals escalation in the war!— Lord Bebo (@MyLordBebo) September 16, 2025
Putin dressed up in military uniform, which is incredibly rare and signals that he wants to solve the war militarily.
No more of these negotiation, capitulation of Ukraine is now the aim!? pic.twitter.com/IV3bpaLB5Z