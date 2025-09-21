Libero logo
Funerali Charlie Kirk, la moglie Erika: "Indosso il suo ciondolo insanguinato"

domenica 21 settembre 2025
Funerali Charlie Kirk, la moglie Erika: "Indosso il suo ciondolo insanguinato"

(Ansa)

Decine di migliaia di persone si sono radunate fuori dallo State Farm Stadium di Glendale, in Arizona, in attesa della cerimonia per ricordare l'influencer conservatore Charlie Kirk, ucciso in un attentato il 10 settembre. Vestiti con i loro abiti della domenica rosso, bianco e blu - come aveva chiesto l'organizzazione fondata da Kirk, Turning Point Usa - migliaia di sostenitori hanno affollato l'area fuori dallo stadio in attesa di entrare. Greg Waters, 71 anni, di Bishop, California, ha detto di aver ascoltato il podcast di Kirk ogni giorno. "È come un figlio per me. Siamo legati dal sangue di Gesù Cristo", ha raccontato al New York Post.

"Il problema del mondo - ha aggiunto - è che non comprende la connessione spirituale. Credo che più persone sono venute qui, più dimostrano che Kirk ha avuto un impatto maggiore di quanto si pensasse. Serviva uno stadio più grande". Quello di Glendale, che ha ospitato nel 2023 il Super Bowl, la finale del campionato di football americano, contiene fino a 73 mila persone. Sono attese più di duecentomila, secondo l'ultimo dato riportato da Cnn, che cita il dipartimento di polizia di Glendale. Se il dato venisse confermato, sarebbe il doppio dei centomila previsti fino alla vigilia.

La Chiesa: Charlie Kirk è martire. Trump e Vance al funerale

Ai funerali di Charles James Kirk, che si celebrano oggi allo State Farm Stadium di Glendale, in Arizona, si va a pregar...

Intanto Erika Kirk ha raccontato i suoi ultimi giorni dopo la morte del marito. E confessa di non essere riuscita ancora a lavare gli asciugamani che l'attivista aveva usato per la sua ultima doccia e di non poter entrare nella loro camera da letto. In un'intervista al New York Times a poche ore dal funerale, la vedova ammette anche di indossare il ciondolo macchiato di sangue che aveva l'attivista portava quando è stato colpito.

