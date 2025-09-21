Giorgia Meloni, "Ho visto una maglietta su Charlie Kirk": l'orrore nascosto dai progressisti

Oggi è il giorno della festa Lega a Pontida, ma è anche quello conclusivo di Fenix, la festa della Gioventù Nazionale, l'organizzazione giovanile di Fratelli d'Italia. E non è un caso che come Matteo Salvini sabato, davanti ai giovani leghisti sul Pratone, anche Giorgia Meloni a Roma abbia arringato la folla ricordando il valore di Charlie Kirk, indicandolo come un punto di riferimento politico e ideale da imitare per i giovani che si appassionano alla politica.

Accolta dagli applausi calorosi dei militanti, la premier e leader di FdI ha ricordato come i presenti non sono "dei burattini", come spesso li hanno indicati i commentatori progressisti. "Mi ha fatto sorridere che vi definissero i giovani della Meloni o la gioventù meloniana. Io penso che lo facciano per sminuire il vostro ruolo, per farvi di fatto passare come semplice manovalanza al servizio degli interessi elettorali di qualcuno o di un partito. Siete uno spettacolo".

"Qualche giorno fa nessuno dei moralizzatori che hanno riempito le pagine di commenti su di voi ha ritenuto di dover dire mezza parola sull'ignobile post pubblicato da sedicenti antifascisti che esibiva l'immagine di Kirk a testa in giù, con la scritta -1 e a buon intenditor poche parole - ricorda quindi Meloni, infervorandosi -. Tutti zitti, non ci facciamo fare la morale da questa gente. Siamo fieri di non essere come loro".

Quindi, a proposito di odio politico e clima di violenza, cita un altro orrore praticamente passato sotto silenzio: "Ho visto gente che ha fatto stampare delle magliette con la foto di Kirk, il sangue che scorre dal collo e la scritta 'vinci questo dibattito'". L'attivista trumpiano ucciso alla Utah Valley University "era pericoloso perché smontava la narrazione del mainstream con la logica. E andava fermato perché era libero, coraggioso e capace, le persone così fanno paura a chi pensa di poter imporre con la forza le proprie convinzioni".