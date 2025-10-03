Kate Middleton, torna in pubblico e lascia tutti senza fiato

Kate Middleton, 43 anni, torna in pubblico e lascia senza parole i sudditi. Tailleur grigio a quadri di Bella Freud, abbinato a un top di Alexander McQueen, e tacco dieci, è stata vista scendere senza sforzo alcune strette scale dopo aver sbirciato in una cabina di pilotaggio durante la sua visita al Lincolnshire. In occasione della visita alla RAF Coningsby, la principessa del Galles e moglie del principe William è apparsa di ottimo umore. E ha provato anche il simulatore di volo della base, impressionando i presenti con le sue "abilità naturali".

La principessa ha sorpreso gli osservatori reali anche per via della naturalezza con cui ha affrontato sia la salita che la discesa delle scale di imbarco di un aereo nonostante i tacchi a spillo blu navy di Stuart Weitzman. La Middleton è salita con passo sicuro, senza guardare i gradini, seguendo un pilota della RAF nella cabina di pilotaggio di un Typhoon Quick Reaction Alert completamente armato. Infine, dopo aver osservato l'interno dell'aereo, Kate ha seguito nuovamente il pilota all'uscita del velivolo, scendendo le strette scale all'indietro in maniera impeccabile, senza inciampare.