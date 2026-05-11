Reggio Emilia, Pd disperato: "scippa" Kate Middleton a FdI, scontro in aula

Clamoroso, ma vero: rissa a Reggio Emilia tra FdI e Pd su... Kate Middleton. Uno scontro in Consiglio comunale su chi abbia avuto l'idea di omaggiare col Primo Tricolore la Principessa. La visita di Kate in città, prevista per il 13 e 14 maggio, si è trasformata in un terreno di battaglia politica tra maggioranza e opposizione. Al centro della polemica, come detto, la consegna del Primo Tricolore alla principessa del Galles, proposta che Fratelli d'Italia rivendica come propria e che invece il sindaco Marco Massari ha annunciato di voler effettuare personalmente.

I meloniani avevano depositato un ordine del giorno urgente per chiedere il conferimento della storica bandiera simbolo di Reggio Emilia. Ma l'intervento del primo cittadino, espressione del centrosinistra, ha cambiato gli equilibri in aula: dopo l'annuncio del sindaco, la maggioranza Pd ha bocciato il documento presentato da FdI, considerandolo ormai superato. Insomma, la sinistra scippa l'idea ai meoniani.