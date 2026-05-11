Reggio Emilia, Pd disperato: "scippa" Kate Middleton a FdI, scontro in aula

Clamoroso, ma vero: rissa a Reggio Emilia tra FdI e Pd su... Kate Middleton. Uno scontro in Consiglio comunale su chi abbia avuto l'idea di omaggiare col Primo Tricolore la Principessa. La visita di Kate in città, prevista per il 13 e 14 maggio, si è trasformata in un terreno di battaglia politica tra maggioranza e opposizione. Al centro della polemica, come detto, la consegna del Primo Tricolore alla principessa del Galles, proposta che Fratelli d'Italia rivendica come propria e che invece il sindaco Marco Massari ha annunciato di voler effettuare personalmente.
I meloniani avevano depositato un ordine del giorno urgente per chiedere il conferimento della storica bandiera simbolo di Reggio Emilia. Ma l'intervento del primo cittadino, espressione del centrosinistra, ha cambiato gli equilibri in aula: dopo l'annuncio del sindaco, la maggioranza Pd ha bocciato il documento presentato da FdI, considerandolo ormai superato. Insomma, la sinistra scippa l'idea ai meoniani.
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Una decisione che ha mandato su tutte le furie l'opposizione, poiché l'amministrazione ha fatto sua l'iniziativa. Durissimo l'affondo di Cristian Paglialonga, capogruppo di Fratelli d'Italia: "Ieri dopo poche ore dall'annuncio pubblico che abbiamo fatto per presentare l'odg la maggioranza ci ha contattato chiedendo di trasformare l'atto in una iniziativa congiunta. Al nostro rifiuto, ecco la scena surreale: il sindaco ha improvvisamente sostenuto che l'idea fosse già sua e, guarda caso, il nostro ordine del giorno non è stato ammesso. Una vicenda che rasenta il ridicolo istituzionale. Se davvero il sindaco aveva già pensato a questa iniziativa, perché la maggioranza ha cercato di agganciarsi al nostro atto? Perché nessuno lo aveva detto prima? La verità è evidente: hanno tentato di appropriarsi politicamente di una proposta lanciata da Fratelli d'Italia e, davanti al nostro "no", hanno reagito bloccando l'Odg. Un comportamento infantile, arrogante e profondamente scorretto, che dimostra ancora una volta come questa amministrazione viva di propaganda, gelosie politiche e giochi di palazzo. Perfino davanti a un evento storico e prestigioso per Reggio Emilia, l'unica preoccupazione della sinistra resta una: mettere il cappello sulle idee degli altri".
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Dal Pd, invece, la replica punta a raffreddare le tensioni e a rivendicare il lavoro già avviato con la Casa reale britannica: "Come ha spiegato il sindaco, da giorni erano in corso interlocuzioni con Kensington Palace essendo una visita non ufficiale, perciò il conferimento era da concordare con loro. Abbiamo proposto un documento unitario perché questa visita prestigiosa dovrebbe unire e non dividere politicamente".