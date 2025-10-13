Trump, "ma questa donna...": come accoglie Meloni

"Chi è questa donna?": così il presidente americano Donald Trump ha scherzato con la premier italiana Giorgia Meloni accogliendola sul palco di Sharm el Sheikh, dove è in programma il vertice di pace dopo l'accordo raggiunto a Gaza. Dopo qualche scambio di battute, la presidente del Consiglio ha lasciato posto ai suoi omologhi ringraziando il capo della Casa Bianca con le mani giunte. E lui l'avrebbe salutata dicendo: "Beatiful woman..." (bellissima donna).

Il tycoon ha salutato uno a uno gli oltre venti capi di Stato e di governo presenti al summit, posando nelle foto con il gesto del pollice alzato. Un gesto che ha sollecitato di fare anche al presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Sullo sfondo la scritta "Peace 2025". Poco prima di posare con la Meloni, il presidente americano ha avuto una lunga stretta di mano con il presidente francese Emmanuel Macron. In generale, comunque, le foto di famiglia sono state tutte caratterizzate da grandi sorrisi e pacche sulle spalle.