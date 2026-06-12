4 di Sera, Paola De Micheli del Pd devasta Silvestri dopo la vergogna su Meloni

"Dico benvenuti nel club". A Paola De Micheli, deputata del Partito democratico, suona la sveglia in collegamento con 4 di Sera su Rete 4. Il tema del giorno è quello dell'incredibile attacco sessista nell'aula di Montecitorio condotto dal grillino Francesco Silvestri contro Giorgia Meloni. La premier, ha insinuato, si è messa "le ginocchiere" davanti al presidente degli Stati Uniti Donald Trump "per stare più comoda".

Una battutaccia dall'inquivocabile doppio senso che ha scatenato la rabbia di Fratelli d'Italia, con M5s e Partito democratico che al contrario hanno fatto spallucce accusando la maggioranza di aver equivocato.

"Non esiste una donna che abbia un minimo di esposizione pubblica o che abbia avuto degli incarchi non solo istituzionali, magari anche aziendali, che purtroppo non abbia dovuto, diciamo, passare questo tipo di battutismo che è offensivo, è offensivo della nostra dignità di donne - incalza la De Micheli - perché tutto quello che facciamo lo possiamo fare bene o male, ok? Ma non lo meritiamo".

"Perché dici benvenuti nel club, non l'abbiamo sentito", protesta il conduttore in studio Francesco Vecchi. "No, benvenuti nel club quando raccontate queste cose - spiega l'onorevole dem - perché nel club delle donne come me che hanno avuto magari incarichi o visibilità, basta anche solo un po' di visibilità senza avere gli incarichi, diciamo, ne abbiamo viste e sentite di tutti i colori e non ho visto tantissimi colleghi sperticarsi, diciamo, in solidarietà".

"Io invece sono molto dispiaciuta per la Meloni - conclude la De Micheli - che peraltro avevo incontrato anche con una certa, diciamo, simpatia proprio il giorno prima alla Confcommercio e tra donne e mamme, diciamo così, avevamo fatto le nostre solite chiacchiere da donne che non meritano di essere trattate in questo modo".