Trump, "foto peggiore di tutti i tempi": il "Time" stroncato

“È la foto peggiore di tutti i tempi. Mi hanno fatto scomparire i capelli. Si vede come un’aureola”: il presidente americano Donald Trump lo ha scritto sui social criticando una sua foto scelta dal Time come copertina del prossimo numero. Quello della rivista, in realtà, voleva essere un omaggio al capo della Casa Bianca per il suo impegno nelle trattative che hanno portato alla fine delle ostilità tra Hamas e Israele a Gaza. "Il suo trionfo”, il titolo scelto dal prestigioso magazine americano per elogiarlo.

“La rivista Time ha scritto un articolo relativamente bello su di me - ha fatto sapere Trump sui social -. Ma la foto potrebbe essere la peggiore di tutti i tempi. Mi hanno fatto scomparire i capelli e poi hanno messo qualcosa a fluttuare sopra la mia testa, sembrava una corona fluttuante ma era estremamente piccola. Davvero strano!". Il tycoon, dunque, non avrebbe gradito l'effetto dei suoi capelli fotografati in controluce. E ancora: “Non mi è mai piaciuto che le foto siano scattate dal basso, ma questa è una foto pessima e merita di essere criticata. Cosa stanno facendo e perché?”.

Si schiera con Trump il Cremlino. "Solo persone malate, persone ossessionate dall'odio e dalla cattiveria - forse addirittura dei mostri - avrebbero potuto scegliere una foto del genere", ha commentato la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, che ha definito la scelta della rivista "sbalorditiva".